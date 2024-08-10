https://ria.ru/20240810/evakuatsiya-1965433485.html

Из Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек

Из Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек - РИА Новости, 10.08.2024

Из Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек

Из Курской области эвакуировали уже более 76 тысяч жителей, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T20:58

2024-08-10T20:58

2024-08-10T23:02

россия

курская область

владимир путин

валерий герасимов

светлана петренко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Из Курской области эвакуировали уже более 76 тысяч жителей, сообщила пресс-служба МЧС. "В круглосуточном режиме продолжает работу оперативный штаб по оказанию помощи населению. Приоритетным направлением сейчас является отселение жителей в безопасные регионы. Всего с начала данной работы было эвакуировано более 76 тысяч человек", — отметили в ведомстве.В регионах развернули 60 пунктов временного размещения, в которых находятся более 4,3 тысячи человек. Кроме того, в ПВР увеличивают количество резервных мест. Некоторые жители разместились у родственников и близких. Во всех ПВР люди получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, подчеркнули в МЧС. Граждан консультируют по вопросам восстановления документов, помогают оформить заявления на денежные выплаты.Для вывоза жителей из опасных районов используется автомобильный и железнодорожный транспорт, создан резерв автобусов.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

россия

курская область

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россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, светлана петренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины