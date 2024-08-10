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Из Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек - РИА Новости, 10.08.2024
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20:58 10.08.2024 (обновлено: 23:02 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/evakuatsiya-1965433485.html
Из Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек
Из Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек - РИА Новости, 10.08.2024
Из Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек
Из Курской области эвакуировали уже более 76 тысяч жителей, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T20:58
2024-08-10T23:02
россия
курская область
владимир путин
валерий герасимов
светлана петренко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Из Курской области эвакуировали уже более 76 тысяч жителей, сообщила пресс-служба МЧС. "В круглосуточном режиме продолжает работу оперативный штаб по оказанию помощи населению. Приоритетным направлением сейчас является отселение жителей в безопасные регионы. Всего с начала данной работы было эвакуировано более 76 тысяч человек", — отметили в ведомстве.В регионах развернули 60 пунктов временного размещения, в которых находятся более 4,3 тысячи человек. Кроме того, в ПВР увеличивают количество резервных мест. Некоторые жители разместились у родственников и близких. Во всех ПВР люди получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, подчеркнули в МЧС. Граждан консультируют по вопросам восстановления документов, помогают оформить заявления на денежные выплаты.Для вывоза жителей из опасных районов используется автомобильный и железнодорожный транспорт, создан резерв автобусов.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, светлана петренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Светлана Петренко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Из Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек

МЧС: более 76 тысяч человек эвакуировали из Курской области в безопасные регионы

© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области
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Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Из Курской области эвакуировали уже более 76 тысяч жителей, сообщила пресс-служба МЧС.
"В круглосуточном режиме продолжает работу оперативный штаб по оказанию помощи населению. Приоритетным направлением сейчас является отселение жителей в безопасные регионы. Всего с начала данной работы было эвакуировано более 76 тысяч человек", — отметили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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В регионах развернули 60 пунктов временного размещения, в которых находятся более 4,3 тысячи человек. Кроме того, в ПВР увеличивают количество резервных мест. Некоторые жители разместились у родственников и близких.
Во всех ПВР люди получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, подчеркнули в МЧС. Граждан консультируют по вопросам восстановления документов, помогают оформить заявления на денежные выплаты.
Для вывоза жителей из опасных районов используется автомобильный и железнодорожный транспорт, создан резерв автобусов.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовСветлана ПетренкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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