https://ria.ru/20240810/evakuatsiya-1965398039.html

Почти 800 человек из Курской области размещены в Орле

Почти 800 человек из Курской области размещены в Орле - РИА Новости, 10.08.2024

Почти 800 человек из Курской области размещены в Орле

Почти 800 человек из Курской области находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Орле, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T16:27

2024-08-10T16:27

2024-08-10T16:27

россия

курская область

орел

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Почти 800 человек из Курской области находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Орле, сообщает пресс-служба МЧС России. "В Орле сотрудники МЧС России принимают участие в размещении и сопровождении граждан из Курской области, находящихся в пунктах временного размещения. На данный момент в регион прибыло и размещено почти 800 человек", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что прибывшим людям оказывают всю необходимую поддержку и помощь. Кроме того, в ПВР организована работа по питанию, обеспечению первым необходимым, организации досуга для детей. "Все запросы от прибывших людей сразу отрабатываются. Необходимые вещи собираются каждый день, чтобы оперативно доставить их нуждающимся", - подчеркнули в МЧС. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html

https://ria.ru/20240809/mchs-1965241442.html

россия

курская область

орел

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, орел, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины