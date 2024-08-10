Почти 800 человек из Курской области размещены в Орле
МЧС организовало размещение почти 800 человек из Курской области в ПВР в Орле
Пункт временного размещения. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Почти 800 человек из Курской области находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Орле, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Орле сотрудники МЧС России принимают участие в размещении и сопровождении граждан из Курской области, находящихся в пунктах временного размещения. На данный момент в регион прибыло и размещено почти 800 человек", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что прибывшим людям оказывают всю необходимую поддержку и помощь. Кроме того, в ПВР организована работа по питанию, обеспечению первым необходимым, организации досуга для детей.
"Все запросы от прибывших людей сразу отрабатываются. Необходимые вещи собираются каждый день, чтобы оперативно доставить их нуждающимся", - подчеркнули в МЧС.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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