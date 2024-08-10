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В двух районах Курской области начался добровольный выезд жителей - РИА Новости, 10.08.2024
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16:25 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/evakuatsiya-1965397451.html
В двух районах Курской области начался добровольный выезд жителей
В двух районах Курской области начался добровольный выезд жителей - РИА Новости, 10.08.2024
В двух районах Курской области начался добровольный выезд жителей
Организованный добровольный выезд жителей проводится в Хомутовском и Глушковском районах Курской области, сообщают местные власти. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T16:25
2024-08-10T16:25
глушковский район
курская область
курск
курская областная дума
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Организованный добровольный выезд жителей проводится в Хомутовском и Глушковском районах Курской области, сообщают местные власти. "Несмотря на то, что обстановка в нашем районе спокойная и боевых действий не ведётся, в целях безопасности продолжается организованный выезд жителей, как самостоятельно на личном транспорте, так и централизованно на подготовленных транспортных средствах", - написал глава Хомутовского района Юрий Хрулёв в своем Telegram-канале. Он проинформировал жителей, что если они хотят покинуть территорию района, то могут обратиться в сельские советы, в районную администрацию, а также по номеру телефона 112. Глава района отметил, что всех, кто нуждается в помощи, поселят в пунктах временного размещения. Выезд жителей из Глушковского района прокомментировал глава района Павел Золотарев. "В Глушковском районе продолжается добровольный выезд жителей. Люди выезжают, как самостоятельно, так и на организованных автобусах. Временным перемещением продолжает заниматься районная и местная администрации, вывозить людей помогает депутат Курской областной думы Алексей Павлович Золотарев", - сообщил в своём Telegram-канале глава района. По его словам, жителей района ждут в пунктах временного размещения Курска и безопасных районов Курской области. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
https://ria.ru/20240806/kursk-1964504320.html
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глушковский район, курская область, курск, курская областная дума, происшествия
Глушковский район, Курская область, Курск, Курская областная Дума, Происшествия
В двух районах Курской области начался добровольный выезд жителей

В Хомутовском и Глушковском районах Курской области волонтеры вывозят жителей

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Организованный добровольный выезд жителей проводится в Хомутовском и Глушковском районах Курской области, сообщают местные власти.
"Несмотря на то, что обстановка в нашем районе спокойная и боевых действий не ведётся, в целях безопасности продолжается организованный выезд жителей, как самостоятельно на личном транспорте, так и централизованно на подготовленных транспортных средствах", - написал глава Хомутовского района Юрий Хрулёв в своем Telegram-канале.
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Он проинформировал жителей, что если они хотят покинуть территорию района, то могут обратиться в сельские советы, в районную администрацию, а также по номеру телефона 112. Глава района отметил, что всех, кто нуждается в помощи, поселят в пунктах временного размещения.
Выезд жителей из Глушковского района прокомментировал глава района Павел Золотарев.
"В Глушковском районе продолжается добровольный выезд жителей. Люди выезжают, как самостоятельно, так и на организованных автобусах. Временным перемещением продолжает заниматься районная и местная администрации, вывозить людей помогает депутат Курской областной думы Алексей Павлович Золотарев", - сообщил в своём Telegram-канале глава района.
По его словам, жителей района ждут в пунктах временного размещения Курска и безопасных районов Курской области.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
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