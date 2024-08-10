https://ria.ru/20240810/evakuatsiya-1965397451.html

В двух районах Курской области начался добровольный выезд жителей

В двух районах Курской области начался добровольный выезд жителей - РИА Новости, 10.08.2024

В двух районах Курской области начался добровольный выезд жителей

Организованный добровольный выезд жителей проводится в Хомутовском и Глушковском районах Курской области, сообщают местные власти. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T16:25

2024-08-10T16:25

2024-08-10T16:25

глушковский район

курская область

курск

курская областная дума

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Организованный добровольный выезд жителей проводится в Хомутовском и Глушковском районах Курской области, сообщают местные власти. "Несмотря на то, что обстановка в нашем районе спокойная и боевых действий не ведётся, в целях безопасности продолжается организованный выезд жителей, как самостоятельно на личном транспорте, так и централизованно на подготовленных транспортных средствах", - написал глава Хомутовского района Юрий Хрулёв в своем Telegram-канале. Он проинформировал жителей, что если они хотят покинуть территорию района, то могут обратиться в сельские советы, в районную администрацию, а также по номеру телефона 112. Глава района отметил, что всех, кто нуждается в помощи, поселят в пунктах временного размещения. Выезд жителей из Глушковского района прокомментировал глава района Павел Золотарев. "В Глушковском районе продолжается добровольный выезд жителей. Люди выезжают, как самостоятельно, так и на организованных автобусах. Временным перемещением продолжает заниматься районная и местная администрации, вывозить людей помогает депутат Курской областной думы Алексей Павлович Золотарев", - сообщил в своём Telegram-канале глава района. По его словам, жителей района ждут в пунктах временного размещения Курска и безопасных районов Курской области. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

https://ria.ru/20240806/kursk-1964504320.html

https://ria.ru/20240810/iskander-1965375519.html

глушковский район

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

глушковский район, курская область, курск, курская областная дума, происшествия