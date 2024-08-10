https://ria.ru/20240810/erdogan-1965438793.html

Эрдоган встретился с сыновьями Хании

Эрдоган встретился с сыновьями Хании - РИА Новости, 10.08.2024

Эрдоган встретился с сыновьями Хании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в субботу в Стамбуле сыновей убитого главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщила газета... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T21:57

2024-08-10T21:57

2024-08-10T21:57

в мире

турция

стамбул

тегеран (город)

исмаил хания

реджеп тайип эрдоган

яхья синвар

хамас

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АНКАРА, 10 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в субботу в Стамбуле сыновей убитого главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщила газета Star. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял Абдуссалама и Хеммама Ханию, сыновей убитого председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании", - пишет издание. Палестинское движение ХАМАС 31 июля сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании. Во вторник руководство ХАМАС официально объявило о назначении Яхьи Синвара на пост главы политбюро вместо убитого Хании.

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

турция

стамбул

тегеран (город)

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Наталья Макарова

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