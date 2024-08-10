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Эрдоган встретился с сыновьями Хании - РИА Новости, 10.08.2024
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21:57 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/erdogan-1965438793.html
Эрдоган встретился с сыновьями Хании
Эрдоган встретился с сыновьями Хании - РИА Новости, 10.08.2024
Эрдоган встретился с сыновьями Хании
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в субботу в Стамбуле сыновей убитого главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщила газета... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T21:57
2024-08-10T21:57
в мире
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стамбул
тегеран (город)
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АНКАРА, 10 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в субботу в Стамбуле сыновей убитого главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщила газета Star. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял Абдуссалама и Хеммама Ханию, сыновей убитого председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании", - пишет издание. Палестинское движение ХАМАС 31 июля сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании. Во вторник руководство ХАМАС официально объявило о назначении Яхьи Синвара на пост главы политбюро вместо убитого Хании.
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в мире, турция, стамбул, тегеран (город), исмаил хания, реджеп тайип эрдоган, яхья синвар, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Турция, Стамбул, Тегеран (город), Исмаил Хания, Реджеп Тайип Эрдоган, Яхья Синвар, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Эрдоган встретился с сыновьями Хании

Star: Эрдоган принял в СТамбуле сыновей убитого главы политбюро ХАМАС Хании

© AP Photo / Dalati NohraЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Dalati Nohra
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
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АНКАРА, 10 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в субботу в Стамбуле сыновей убитого главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщила газета Star.
«
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял Абдуссалама и Хеммама Ханию, сыновей убитого председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании", - пишет издание.
Палестинское движение ХАМАС 31 июля сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании. Во вторник руководство ХАМАС официально объявило о назначении Яхьи Синвара на пост главы политбюро вместо убитого Хании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Ближний Восток на всех парах несется к большой войне
6 августа, 08:00
 
В миреТурцияСтамбулТегеран (город)Исмаил ХанияРеджеп Тайип ЭрдоганЯхья СинварХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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