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Эрдоган встретился с сыновьями Хании
Эрдоган встретился с сыновьями Хании - РИА Новости, 10.08.2024
Эрдоган встретился с сыновьями Хании
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в субботу в Стамбуле сыновей убитого главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщила газета... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T21:57
2024-08-10T21:57
2024-08-10T21:57
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АНКАРА, 10 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в субботу в Стамбуле сыновей убитого главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщила газета Star. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял Абдуссалама и Хеммама Ханию, сыновей убитого председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании", - пишет издание. Палестинское движение ХАМАС 31 июля сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании. Во вторник руководство ХАМАС официально объявило о назначении Яхьи Синвара на пост главы политбюро вместо убитого Хании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, стамбул, тегеран (город), исмаил хания, реджеп тайип эрдоган, яхья синвар, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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Эрдоган встретился с сыновьями Хании
Star: Эрдоган принял в СТамбуле сыновей убитого главы политбюро ХАМАС Хании