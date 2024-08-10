https://ria.ru/20240810/efiopija-1965446399.html

В Эфиопии решили построить крупнейший в Африке аэропорт

В Эфиопии решили построить крупнейший в Африке аэропорт - РИА Новости, 10.08.2024

В Эфиопии решили построить крупнейший в Африке аэропорт

Эфиопская авиакомпания Ethiopian Arlines заключила меморандум о взаимопонимании с международной консалтинговой группой DAR, в соответствии с которым та... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T23:37

2024-08-10T23:37

2024-08-10T23:37

эфиопия

аддис-абеба

африка

ethiopian airlines

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Эфиопская авиакомпания Ethiopian Arlines заключила меморандум о взаимопонимании с международной консалтинговой группой DAR, в соответствии с которым та спроектирует в Эфиопии новый главный международный аэропорт, сообщает радиовещательная корпорация Fanа. По словам генерального директора авиакомпании Месфина Тасеу, новый аэропорт построят в городе Бишофту, который находится неподалеку от столицы Эфиопии Аддис-Абебы. "По условиям соглашения, DAR должен спроектировать или разработать детальный проект нового аэропорта и в то же время помочь Ethiopian Airlines выбрать подрядчиков, которые будут создавать новую пассажирскую инфраструктуру аэропорта. Кроме того, соглашение включает в себя надзор за строительными работами на всем их протяжении", - приводит радиовещательная корпорация слова Тасеу. У нового аэропорта будет четыре взлетно-посадочные полосы. По данным Тасеу, первая фаза проекта включает в себя строительство аэропорта с пропускной способностью 60 миллионов пассажиров в год, а после завершения второй фазы аэропорт будет обслуживать более 100 миллионов пассажиров в год. Как сообщает Fana, генеральный директор DAR Тарик аль-Канни заявил, что новый аэропорт станет крупнейшим в Африке и что он будет выполнен в "ультрасовременном" дизайне. По его словам, проект позволит Ethiopian Airlines войти в десятку "лучших авиакомпаний мира".

https://ria.ru/20240303/efiopiya-1930805008.html

эфиопия

аддис-абеба

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эфиопия, аддис-абеба, африка, ethiopian airlines