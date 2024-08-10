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В Эфиопии решили построить крупнейший в Африке аэропорт - РИА Новости, 10.08.2024
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23:37 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/efiopija-1965446399.html
В Эфиопии решили построить крупнейший в Африке аэропорт
В Эфиопии решили построить крупнейший в Африке аэропорт - РИА Новости, 10.08.2024
В Эфиопии решили построить крупнейший в Африке аэропорт
Эфиопская авиакомпания Ethiopian Arlines заключила меморандум о взаимопонимании с международной консалтинговой группой DAR, в соответствии с которым та... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T23:37
2024-08-10T23:37
эфиопия
аддис-абеба
африка
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Эфиопская авиакомпания Ethiopian Arlines заключила меморандум о взаимопонимании с международной консалтинговой группой DAR, в соответствии с которым та спроектирует в Эфиопии новый главный международный аэропорт, сообщает радиовещательная корпорация Fanа. По словам генерального директора авиакомпании Месфина Тасеу, новый аэропорт построят в городе Бишофту, который находится неподалеку от столицы Эфиопии Аддис-Абебы. "По условиям соглашения, DAR должен спроектировать или разработать детальный проект нового аэропорта и в то же время помочь Ethiopian Airlines выбрать подрядчиков, которые будут создавать новую пассажирскую инфраструктуру аэропорта. Кроме того, соглашение включает в себя надзор за строительными работами на всем их протяжении", - приводит радиовещательная корпорация слова Тасеу. У нового аэропорта будет четыре взлетно-посадочные полосы. По данным Тасеу, первая фаза проекта включает в себя строительство аэропорта с пропускной способностью 60 миллионов пассажиров в год, а после завершения второй фазы аэропорт будет обслуживать более 100 миллионов пассажиров в год. Как сообщает Fana, генеральный директор DAR Тарик аль-Канни заявил, что новый аэропорт станет крупнейшим в Африке и что он будет выполнен в "ультрасовременном" дизайне. По его словам, проект позволит Ethiopian Airlines войти в десятку "лучших авиакомпаний мира".
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эфиопия, аддис-абеба, африка, ethiopian airlines
Эфиопия, Аддис-Абеба, Африка, Ethiopian Airlines
В Эфиопии решили построить крупнейший в Африке аэропорт

Ethiopian Arlines спроектирует в Эфиопии новый главный международный аэропорт

© iStock.com / guenterguniВид на водопады Голубого Нила в Эфиопии
Вид на водопады Голубого Нила в Эфиопии - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© iStock.com / guenterguni
Вид на водопады Голубого Нила в Эфиопии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Эфиопская авиакомпания Ethiopian Arlines заключила меморандум о взаимопонимании с международной консалтинговой группой DAR, в соответствии с которым та спроектирует в Эфиопии новый главный международный аэропорт, сообщает радиовещательная корпорация Fanа.
По словам генерального директора авиакомпании Месфина Тасеу, новый аэропорт построят в городе Бишофту, который находится неподалеку от столицы Эфиопии Аддис-Абебы.
«
"По условиям соглашения, DAR должен спроектировать или разработать детальный проект нового аэропорта и в то же время помочь Ethiopian Airlines выбрать подрядчиков, которые будут создавать новую пассажирскую инфраструктуру аэропорта. Кроме того, соглашение включает в себя надзор за строительными работами на всем их протяжении", - приводит радиовещательная корпорация слова Тасеу.
У нового аэропорта будет четыре взлетно-посадочные полосы. По данным Тасеу, первая фаза проекта включает в себя строительство аэропорта с пропускной способностью 60 миллионов пассажиров в год, а после завершения второй фазы аэропорт будет обслуживать более 100 миллионов пассажиров в год.
Как сообщает Fana, генеральный директор DAR Тарик аль-Канни заявил, что новый аэропорт станет крупнейшим в Африке и что он будет выполнен в "ультрасовременном" дизайне. По его словам, проект позволит Ethiopian Airlines войти в десятку "лучших авиакомпаний мира".
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