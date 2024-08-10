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Ефимов: четыре вентиляционные установки обеспечат теплом станцию "Потапово" - РИА Новости, 10.08.2024
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12:06 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/efimov-1965312477.html
Ефимов: четыре вентиляционные установки обеспечат теплом станцию "Потапово"
Ефимов: четыре вентиляционные установки обеспечат теплом станцию "Потапово" - РИА Новости, 10.08.2024
Ефимов: четыре вентиляционные установки обеспечат теплом станцию "Потапово"
На первой отапливаемой наземной станции "Потапово" Сокольнической линии столичного метрополитена установили специальное вентиляционное оборудование для подачи... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T12:06
2024-08-10T12:06
общество
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 10 августа - РИА Новости. На первой отапливаемой наземной станции "Потапово" Сокольнической линии столичного метрополитена установили специальное вентиляционное оборудование для подачи теплого воздуха, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."На крыше станции "Потапово" смонтированы четыре вентиляционные установки общей мощностью два мегаватта. Они обеспечат обогрев платформы и вестибюлей в холодное время года. Также на станции дополнительно утеплили вестибюли и использовали двойные стеклопакеты на путевых стенах для минимизации теплоотдачи", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В сообщении отмечается, что специалисты завершили основные работы на новой станции "Потапово", расположенной на территории Коммунарки. Сейчас выполняются финальные архитектурно-отделочные работы, монтаж и наладка основного инженерного оборудования.В свою очередь, глава столичного департамента строительства города Рафик Загрутдинов отметил, что благодаря большой площади остекления фасад станционного комплекса обеспечен максимальной освещенностью.Запуск станции "Потапово" позволит повысить транспортную доступность почти 170 тысяч жителей Коммунарки, при этом 27 тысяч человек получат доступ к метро в пешей доступности, отметили в департаменте транспорта.Там добавили, что в настоящее время на станции проводится подготовка всех инженерных систем для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров.
https://ria.ru/20240809/efimov-1965191700.html
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общество, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Общество, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: четыре вентиляционные установки обеспечат теплом станцию "Потапово"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 августа - РИА Новости. На первой отапливаемой наземной станции "Потапово" Сокольнической линии столичного метрополитена установили специальное вентиляционное оборудование для подачи теплого воздуха, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"На крыше станции "Потапово" смонтированы четыре вентиляционные установки общей мощностью два мегаватта. Они обеспечат обогрев платформы и вестибюлей в холодное время года. Также на станции дополнительно утеплили вестибюли и использовали двойные стеклопакеты на путевых стенах для минимизации теплоотдачи", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
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В сообщении отмечается, что специалисты завершили основные работы на новой станции "Потапово", расположенной на территории Коммунарки. Сейчас выполняются финальные архитектурно-отделочные работы, монтаж и наладка основного инженерного оборудования.
В свою очередь, глава столичного департамента строительства города Рафик Загрутдинов отметил, что благодаря большой площади остекления фасад станционного комплекса обеспечен максимальной освещенностью.
Запуск станции "Потапово" позволит повысить транспортную доступность почти 170 тысяч жителей Коммунарки, при этом 27 тысяч человек получат доступ к метро в пешей доступности, отметили в департаменте транспорта.
Там добавили, что в настоящее время на станции проводится подготовка всех инженерных систем для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров.
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ОбществоВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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