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В Тульской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 10.08.2024
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20:38 10.08.2024 (обновлено: 20:49 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/dtp-1965430138.html
В Тульской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком
В Тульской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 10.08.2024
В Тульской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком
Один человек пострадал при столкновении грузового автомобиля Mercedes и Lada Kalina на 279-м километре трассы М-4 "Дон" в Тульской области, сообщила... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T20:38
2024-08-10T20:49
происшествия
авто
тульская область
mercedes
lada vesta
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ТУЛА, 10 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при столкновении грузового автомобиля Mercedes и Lada Kalina на 279-м километре трассы М-4 "Дон" в Тульской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону. "Десятого августа в 15.30 (совпадает с мск) на 279-ом километре М-4 "Дон" произошло столкновение автомобилей Mercedes (большегруз) и Lada Kalina с последующим опрокидыванием автомобиля Mercedes. В результате ДТП пострадала пассажир легкового автомобиля - девушка 1997 года рождения", - говорится в сообщении. В Госавтоинспекции добавили, что пострадавшую после оказания медицинской помощи отпустили домой.
https://ria.ru/20240731/dtp-1963227860.html
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происшествия, авто, тульская область, mercedes, lada vesta
Происшествия, Авто, Тульская область, Mercedes, Lada Vesta
В Тульской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

Девушка пострадала при столкновении грузовика и легкового автомобиля под Тулой

На месте ДТП в Тульской области. Кадр видео очевидца
На месте ДТП в Тульской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
На месте ДТП в Тульской области. Кадр видео очевидца
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ТУЛА, 10 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при столкновении грузового автомобиля Mercedes и Lada Kalina на 279-м километре трассы М-4 "Дон" в Тульской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
"Десятого августа в 15.30 (совпадает с мск) на 279-ом километре М-4 "Дон" произошло столкновение автомобилей Mercedes (большегруз) и Lada Kalina с последующим опрокидыванием автомобиля Mercedes. В результате ДТП пострадала пассажир легкового автомобиля - девушка 1997 года рождения", - говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции добавили, что пострадавшую после оказания медицинской помощи отпустили домой.
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ПроисшествияАвтоТульская областьMercedesLada Vesta
 
 
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