https://ria.ru/20240810/dtp-1965430138.html

В Тульской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

В Тульской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 10.08.2024

В Тульской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

Один человек пострадал при столкновении грузового автомобиля Mercedes и Lada Kalina на 279-м километре трассы М-4 "Дон" в Тульской области, сообщила... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T20:38

2024-08-10T20:38

2024-08-10T20:49

происшествия

авто

тульская область

mercedes

lada vesta

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ТУЛА, 10 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при столкновении грузового автомобиля Mercedes и Lada Kalina на 279-м километре трассы М-4 "Дон" в Тульской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону. "Десятого августа в 15.30 (совпадает с мск) на 279-ом километре М-4 "Дон" произошло столкновение автомобилей Mercedes (большегруз) и Lada Kalina с последующим опрокидыванием автомобиля Mercedes. В результате ДТП пострадала пассажир легкового автомобиля - девушка 1997 года рождения", - говорится в сообщении. В Госавтоинспекции добавили, что пострадавшую после оказания медицинской помощи отпустили домой.

https://ria.ru/20240731/dtp-1963227860.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, тульская область, mercedes, lada vesta