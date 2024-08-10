https://ria.ru/20240810/dtp-1965430138.html
В Тульской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком
В Тульской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 10.08.2024
В Тульской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком
Один человек пострадал при столкновении грузового автомобиля Mercedes и Lada Kalina на 279-м километре трассы М-4 "Дон" в Тульской области, сообщила... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T20:38
2024-08-10T20:38
2024-08-10T20:49
происшествия
авто
тульская область
mercedes
lada vesta
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ТУЛА, 10 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при столкновении грузового автомобиля Mercedes и Lada Kalina на 279-м километре трассы М-4 "Дон" в Тульской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону. "Десятого августа в 15.30 (совпадает с мск) на 279-ом километре М-4 "Дон" произошло столкновение автомобилей Mercedes (большегруз) и Lada Kalina с последующим опрокидыванием автомобиля Mercedes. В результате ДТП пострадала пассажир легкового автомобиля - девушка 1997 года рождения", - говорится в сообщении. В Госавтоинспекции добавили, что пострадавшую после оказания медицинской помощи отпустили домой.
https://ria.ru/20240731/dtp-1963227860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, тульская область, mercedes, lada vesta
Происшествия, Авто, Тульская область, Mercedes, Lada Vesta
В Тульской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком
Девушка пострадала при столкновении грузовика и легкового автомобиля под Тулой
ТУЛА, 10 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при столкновении грузового автомобиля Mercedes и Lada Kalina на 279-м километре трассы М-4 "Дон" в Тульской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
"Десятого августа в 15.30 (совпадает с мск) на 279-ом километре М-4 "Дон" произошло столкновение автомобилей Mercedes (большегруз) и Lada Kalina с последующим опрокидыванием автомобиля Mercedes. В результате ДТП пострадала пассажир легкового автомобиля - девушка 1997 года рождения", - говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции добавили, что пострадавшую после оказания медицинской помощи отпустили домой.