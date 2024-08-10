https://ria.ru/20240810/dtp-1965417284.html

В Волгоградской области в ДТП с четырьмя машинами погиб ребенок

В Волгоградской области в ДТП с четырьмя машинами погиб ребенок - РИА Новости, 10.08.2024

В Волгоградской области в ДТП с четырьмя машинами погиб ребенок

Один ребенок погиб и пять человек пострадали в ДТП с четырьмя машинами на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T19:15

2024-08-10T19:15

2024-08-10T19:20

происшествия

волгоградская область

камышинский район

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ВОЛГОГРАД, 10 авг - РИА Новости. Один ребенок погиб и пять человек пострадали в ДТП с четырьмя машинами на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. По информации ведомства, в субботу в 15.40 на трассе в Камышинском районе столкнулись четыре автомобиля. "В результате ДТП пятеро человек доставлены в больницу, на месте от полученных травм скончался несовершеннолетний ребенок", - сообщили в полиции.

https://ria.ru/20240606/dtp-1951081431.html

волгоградская область

камышинский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоградская область, камышинский район, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом