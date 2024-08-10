Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области в ДТП с четырьмя машинами погиб ребенок - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 10.08.2024 (обновлено: 19:20 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/dtp-1965417284.html
В Волгоградской области в ДТП с четырьмя машинами погиб ребенок
В Волгоградской области в ДТП с четырьмя машинами погиб ребенок - РИА Новости, 10.08.2024
В Волгоградской области в ДТП с четырьмя машинами погиб ребенок
Один ребенок погиб и пять человек пострадали в ДТП с четырьмя машинами на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T19:15
2024-08-10T19:20
происшествия
волгоградская область
камышинский район
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965417911_6:0:1270:711_1920x0_80_0_0_0b02ec156f2c25f3ef055eaa20dd2b34.jpg
ВОЛГОГРАД, 10 авг - РИА Новости. Один ребенок погиб и пять человек пострадали в ДТП с четырьмя машинами на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. По информации ведомства, в субботу в 15.40 на трассе в Камышинском районе столкнулись четыре автомобиля. "В результате ДТП пятеро человек доставлены в больницу, на месте от полученных травм скончался несовершеннолетний ребенок", - сообщили в полиции.
https://ria.ru/20240606/dtp-1951081431.html
волгоградская область
камышинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965417911_74:0:1022:711_1920x0_80_0_0_d9d014b4ab6065d32d0dccd76dd4a8bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, камышинский район, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, Камышинский район, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Волгоградской области в ДТП с четырьмя машинами погиб ребенок

МВД: один ребенок погиб и 5 человек пострадали в ДТП на трассе под Волгоградом

© ГУ МВД России по Волгоградской области На месте ДТП с участием 4-х автомашин в Камышинском районе Волгоградской области. Кадр видео
На месте ДТП с участием 4-х автомашин в Камышинском районе Волгоградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© ГУ МВД России по Волгоградской области
На месте ДТП с участием 4-х автомашин в Камышинском районе Волгоградской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 10 авг - РИА Новости. Один ребенок погиб и пять человек пострадали в ДТП с четырьмя машинами на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, в субботу в 15.40 на трассе в Камышинском районе столкнулись четыре автомобиля.
«
"В результате ДТП пятеро человек доставлены в больницу, на месте от полученных травм скончался несовершеннолетний ребенок", - сообщили в полиции.
Место ДТП с участием десяти транспортных средств в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В Волгограде произошло ДТП с участием десяти транспортных средств
6 июня, 16:52
 
ПроисшествияВолгоградская областьКамышинский районСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала