https://ria.ru/20240810/dtp-1965417284.html
В Волгоградской области в ДТП с четырьмя машинами погиб ребенок
В Волгоградской области в ДТП с четырьмя машинами погиб ребенок - РИА Новости, 10.08.2024
В Волгоградской области в ДТП с четырьмя машинами погиб ребенок
Один ребенок погиб и пять человек пострадали в ДТП с четырьмя машинами на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T19:15
2024-08-10T19:15
2024-08-10T19:20
происшествия
волгоградская область
камышинский район
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965417911_6:0:1270:711_1920x0_80_0_0_0b02ec156f2c25f3ef055eaa20dd2b34.jpg
ВОЛГОГРАД, 10 авг - РИА Новости. Один ребенок погиб и пять человек пострадали в ДТП с четырьмя машинами на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. По информации ведомства, в субботу в 15.40 на трассе в Камышинском районе столкнулись четыре автомобиля. "В результате ДТП пятеро человек доставлены в больницу, на месте от полученных травм скончался несовершеннолетний ребенок", - сообщили в полиции.
https://ria.ru/20240606/dtp-1951081431.html
волгоградская область
камышинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965417911_74:0:1022:711_1920x0_80_0_0_d9d014b4ab6065d32d0dccd76dd4a8bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, камышинский район, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, Камышинский район, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Волгоградской области в ДТП с четырьмя машинами погиб ребенок
МВД: один ребенок погиб и 5 человек пострадали в ДТП на трассе под Волгоградом