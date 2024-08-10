https://ria.ru/20240810/dtp-1965353423.html

На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль столкнулся с мотоциклом

На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль столкнулся с мотоциклом - РИА Новости, 10.08.2024

На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль столкнулся с мотоциклом

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, автомобиль загорелся, движение в сторону центра затруднено, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T10:49

2024-08-10T10:49

2024-08-10T10:49

происшествия

кутузовский проспект

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, автомобиль загорелся, движение в сторону центра затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На Кутузовском проспекте (в районе дома 48) столкнулись автомобиль и мотоцикл с последующим возгоранием автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено на 1,1 километр. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240809/dtp-1965259759.html

кутузовский проспект

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кутузовский проспект, москва