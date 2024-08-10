https://ria.ru/20240810/dtp-1965353423.html
На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль столкнулся с мотоциклом
На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль столкнулся с мотоциклом - РИА Новости, 10.08.2024
На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль столкнулся с мотоциклом
Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, автомобиль загорелся, движение в сторону центра затруднено, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T10:49
2024-08-10T10:49
2024-08-10T10:49
происшествия
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, автомобиль загорелся, движение в сторону центра затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На Кутузовском проспекте (в районе дома 48) столкнулись автомобиль и мотоцикл с последующим возгоранием автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено на 1,1 километр. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240809/dtp-1965259759.html
кутузовский проспект
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль столкнулся с мотоциклом
В Москве автомобиль загорелся из-за столкновения с мотоциклом