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На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль столкнулся с мотоциклом - РИА Новости, 10.08.2024
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10:49 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/dtp-1965353423.html
На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль столкнулся с мотоциклом
На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль столкнулся с мотоциклом - РИА Новости, 10.08.2024
На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль столкнулся с мотоциклом
Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, автомобиль загорелся, движение в сторону центра затруднено, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T10:49
2024-08-10T10:49
происшествия
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, автомобиль загорелся, движение в сторону центра затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На Кутузовском проспекте (в районе дома 48) столкнулись автомобиль и мотоцикл с последующим возгоранием автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено на 1,1 километр. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240809/dtp-1965259759.html
кутузовский проспект
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происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль столкнулся с мотоциклом

В Москве автомобиль загорелся из-за столкновения с мотоциклом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, автомобиль загорелся, движение в сторону центра затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"На Кутузовском проспекте (в районе дома 48) столкнулись автомобиль и мотоцикл с последующим возгоранием автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено на 1,1 километр. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
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