https://ria.ru/20240810/dtp-1965348806.html
После ДТП в Нижегородской области госпитализированы два человека
После ДТП в Нижегородской области госпитализированы два человека - РИА Новости, 10.08.2024
После ДТП в Нижегородской области госпитализированы два человека
Два человека госпитализированы после смертельного столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Нижегородской области, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T10:06
2024-08-10T10:06
2024-08-10T10:15
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Два человека госпитализированы после смертельного столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Нижегородской области, сообщает МЧС региона. Утром в субботу на 549-м километре автомобильной дороги федерального значения М-12 "Восток" в Сергачском районе столкнулись два грузовика и микроавтобус. Погиб водитель грузового автомобиля, пострадали 18 человек, в том числе 1 ребёнок. "На месте происшествия осмотрены 7 человек, от госпитализации отказались. Доставлены в лечебные учреждения 10 человек, в том числе 1 ребенок, из них госпитализированы 2 человека, детей нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240809/dtp-1965259759.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После ДТП в Нижегородской области госпитализированы два человека
После ДТП с грузовиками в Нижегородской области госпитализированы два человека