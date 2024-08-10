https://ria.ru/20240810/dtp-1965348806.html

После ДТП в Нижегородской области госпитализированы два человека

После ДТП в Нижегородской области госпитализированы два человека - РИА Новости, 10.08.2024

После ДТП в Нижегородской области госпитализированы два человека

Два человека госпитализированы после смертельного столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Нижегородской области, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T10:06

2024-08-10T10:06

2024-08-10T10:15

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Два человека госпитализированы после смертельного столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Нижегородской области, сообщает МЧС региона. Утром в субботу на 549-м километре автомобильной дороги федерального значения М-12 "Восток" в Сергачском районе столкнулись два грузовика и микроавтобус. Погиб водитель грузового автомобиля, пострадали 18 человек, в том числе 1 ребёнок. "На месте происшествия осмотрены 7 человек, от госпитализации отказались. Доставлены в лечебные учреждения 10 человек, в том числе 1 ребенок, из них госпитализированы 2 человека, детей нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240809/dtp-1965259759.html

нижегородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)