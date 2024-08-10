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После ДТП в Нижегородской области госпитализированы два человека - РИА Новости, 10.08.2024
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10:06 10.08.2024 (обновлено: 10:15 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/dtp-1965348806.html
После ДТП в Нижегородской области госпитализированы два человека
После ДТП в Нижегородской области госпитализированы два человека - РИА Новости, 10.08.2024
После ДТП в Нижегородской области госпитализированы два человека
Два человека госпитализированы после смертельного столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Нижегородской области, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T10:06
2024-08-10T10:15
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Два человека госпитализированы после смертельного столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Нижегородской области, сообщает МЧС региона. Утром в субботу на 549-м километре автомобильной дороги федерального значения М-12 "Восток" в Сергачском районе столкнулись два грузовика и микроавтобус. Погиб водитель грузового автомобиля, пострадали 18 человек, в том числе 1 ребёнок. "На месте происшествия осмотрены 7 человек, от госпитализации отказались. Доставлены в лечебные учреждения 10 человек, в том числе 1 ребенок, из них госпитализированы 2 человека, детей нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240809/dtp-1965259759.html
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После ДТП в Нижегородской области госпитализированы два человека

После ДТП с грузовиками в Нижегородской области госпитализированы два человека

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиНа месте ДТП в Нижегородской области, где столкнулись два грузовика и микроавтобус
На месте ДТП в Нижегородской области, где столкнулись два грузовика и микроавтобус - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
На месте ДТП в Нижегородской области, где столкнулись два грузовика и микроавтобус
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Два человека госпитализированы после смертельного столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Нижегородской области, сообщает МЧС региона.
Утром в субботу на 549-м километре автомобильной дороги федерального значения М-12 "Восток" в Сергачском районе столкнулись два грузовика и микроавтобус. Погиб водитель грузового автомобиля, пострадали 18 человек, в том числе 1 ребёнок.
"На месте происшествия осмотрены 7 человек, от госпитализации отказались. Доставлены в лечебные учреждения 10 человек, в том числе 1 ребенок, из них госпитализированы 2 человека, детей нет", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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