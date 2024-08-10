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В Москве в субботу ожидаются дождь с градом и гроза
В Москве в субботу ожидаются дождь с градом и гроза - РИА Новости, 10.08.2024
В Москве в субботу ожидаются дождь с градом и гроза
Дождь с градом и гроза ожидаются в Москве вечером в субботу, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, сообщила в своем Telegram-канале главный... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T18:27
2024-08-10T18:27
2024-08-10T18:27
общество
москва
московская область (подмосковье)
татьяна позднякова
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Дождь с градом и гроза ожидаются в Москве вечером в субботу, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "В Москве вечером дождь, гроза, возможен град, ветер может усилиться до 12-17 метров в секунду", – рассказала метеоролог. Позднякова отметила, что к западным границам Московской области приблизился один из фронтов атлантического циклона.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), татьяна позднякова
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Татьяна Позднякова
В Москве в субботу ожидаются дождь с градом и гроза
В Москве в субботу вечером ожидаются дождь с градом и гроза