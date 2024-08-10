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При обстреле Донецка один человек погиб, двое ранены - РИА Новости, 10.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/donetsk-1965435597.html
При обстреле Донецка один человек погиб, двое ранены
При обстреле Донецка один человек погиб, двое ранены - РИА Новости, 10.08.2024
При обстреле Донецка один человек погиб, двое ранены
Один мирный житель погиб, еще двое получили ранения при обстреле украинскими войсками Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T21:21
2024-08-10T21:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
денис пушилин
иван приходько
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще двое получили ранения при обстреле украинскими войсками Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "В Кировском районе Донецка при обстреле со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) с применением ствольной артиллерии погиб мужчина 1953 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Глава республики добавил, что в Кировском районе ранена женщина 1952 года рождения, в Куйбышевском районе города при атаке БПЛА-камикадзе ранен мужчина 2001 года рождения. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщал, что число пострадавших при обстреле украинскими войсками города возросло до 14.
https://ria.ru/20240722/obstrely-1961330319.html
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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Иван Приходько
При обстреле Донецка один человек погиб, двое ранены

Пушилин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель, еще 2 ранены

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще двое получили ранения при обстреле украинскими войсками Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"В Кировском районе Донецка при обстреле со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) с применением ствольной артиллерии погиб мужчина 1953 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
Глава республики добавил, что в Кировском районе ранена женщина 1952 года рождения, в Куйбышевском районе города при атаке БПЛА-камикадзе ранен мужчина 2001 года рождения. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести.
Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщал, что число пострадавших при обстреле украинскими войсками города возросло до 14.
Последствия обстрела Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Число пострадавших при ракетном обстреле ДНР увеличилось
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинИван Приходько
 
 
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