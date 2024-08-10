https://ria.ru/20240810/donetsk-1965435597.html

При обстреле Донецка один человек погиб, двое ранены

При обстреле Донецка один человек погиб, двое ранены - РИА Новости, 10.08.2024

При обстреле Донецка один человек погиб, двое ранены

Один мирный житель погиб, еще двое получили ранения при обстреле украинскими войсками Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T21:21

2024-08-10T21:21

2024-08-10T21:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

денис пушилин

иван приходько

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще двое получили ранения при обстреле украинскими войсками Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "В Кировском районе Донецка при обстреле со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) с применением ствольной артиллерии погиб мужчина 1953 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Глава республики добавил, что в Кировском районе ранена женщина 1952 года рождения, в Куйбышевском районе города при атаке БПЛА-камикадзе ранен мужчина 2001 года рождения. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщал, что число пострадавших при обстреле украинскими войсками города возросло до 14.

https://ria.ru/20240722/obstrely-1961330319.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько