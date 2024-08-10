https://ria.ru/20240810/donetsk-1965435597.html
При обстреле Донецка один человек погиб, двое ранены
При обстреле Донецка один человек погиб, двое ранены - РИА Новости, 10.08.2024
При обстреле Донецка один человек погиб, двое ранены
Один мирный житель погиб, еще двое получили ранения при обстреле украинскими войсками Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T21:21
2024-08-10T21:21
2024-08-10T21:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
денис пушилин
иван приходько
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще двое получили ранения при обстреле украинскими войсками Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "В Кировском районе Донецка при обстреле со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) с применением ствольной артиллерии погиб мужчина 1953 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Глава республики добавил, что в Кировском районе ранена женщина 1952 года рождения, в Куйбышевском районе города при атаке БПЛА-камикадзе ранен мужчина 2001 года рождения. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщал, что число пострадавших при обстреле украинскими войсками города возросло до 14.
https://ria.ru/20240722/obstrely-1961330319.html
донецк
кировский район
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Иван Приходько
При обстреле Донецка один человек погиб, двое ранены
Пушилин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель, еще 2 ранены