Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"️Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 14.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.