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"Днепр" нанес огневое поражение формированиям трех украинских бригад

"Днепр" нанес огневое поражение формированиям трех украинских бригад - РИА Новости, 10.08.2024

"Днепр" нанес огневое поражение формированиям трех украинских бригад

Российская группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад, потери противника составили до 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T13:54

2024-08-10T13:54

2024-08-10T13:54

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад, потери противника составили до 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение подразделениям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нестерянка, Каменское, Жеребянки и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, бронетранспортер Oncilla производства Польши, боевая бронированная машина "Козак", шесть автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 122 мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ. Кроме того, группировкой "Днепр" уничтожены радиолокационная станция воздушной разведки RADA RPS-42 производства Израиля и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, польша, сша, вооруженные силы украины, безопасность