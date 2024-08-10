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"Днепр" нанес огневое поражение формированиям трех украинских бригад - РИА Новости, 10.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:54 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/dnepr-1965375885.html
"Днепр" нанес огневое поражение формированиям трех украинских бригад
"Днепр" нанес огневое поражение формированиям трех украинских бригад - РИА Новости, 10.08.2024
"Днепр" нанес огневое поражение формированиям трех украинских бригад
Российская группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад, потери противника составили до 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:54
2024-08-10T13:54
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад, потери противника составили до 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение подразделениям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нестерянка, Каменское, Жеребянки и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, бронетранспортер Oncilla производства Польши, боевая бронированная машина "Козак", шесть автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 122 мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ. Кроме того, группировкой "Днепр" уничтожены радиолокационная станция воздушной разведки RADA RPS-42 производства Израиля и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
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россия, польша, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Польша, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Днепр" нанес огневое поражение формированиям трех украинских бригад

Киев потерял до 110 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад, потери противника составили до 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение подразделениям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нестерянка, Каменское, Жеребянки и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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"Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, бронетранспортер Oncilla производства Польши, боевая бронированная машина "Козак", шесть автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 122 мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
Кроме того, группировкой "Днепр" уничтожены радиолокационная станция воздушной разведки RADA RPS-42 производства Израиля и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
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