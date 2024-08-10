https://ria.ru/20240810/desantniki-1965330571.html

Российские военные уничтожили самоходную гаубицу ВСУ на правобережье Днепра

Российские военные уничтожили самоходную гаубицу ВСУ на правобережье Днепра - РИА Новости, 10.08.2024

Российские военные уничтожили самоходную гаубицу ВСУ на правобережье Днепра

Военнослужащие подразделения гвардейского артиллерийского полка десантно-штурмового соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T05:04

2024-08-10T05:04

2024-08-10T05:04

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959093286_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2e3e2cda67772295b58fe7d87f62c2e.jpg

ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Военнослужащие подразделения гвардейского артиллерийского полка десантно-штурмового соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированное самоходное орудие ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "По данным, полученным от воздушной разведки, расчеты 122-миллиметровых орудий Д-30 артиллеристов-десантников нанесли артиллерийский удар и уничтожили замаскированное самоходное орудие ВСУ на правобережье Днепра", - рассказали в Минобороны. В ведомстве также отметили, что после попадания в самоходную гаубицу противника сдетонировал и взорвался боекомплект, что привело к ее полному уничтожению. После выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудия и ушли в укрытие.

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии