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Российские военные уничтожили самоходную гаубицу ВСУ на правобережье Днепра
Российские военные уничтожили самоходную гаубицу ВСУ на правобережье Днепра - РИА Новости, 10.08.2024
Российские военные уничтожили самоходную гаубицу ВСУ на правобережье Днепра
Военнослужащие подразделения гвардейского артиллерийского полка десантно-штурмового соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T05:04
2024-08-10T05:04
2024-08-10T05:04
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вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Военнослужащие подразделения гвардейского артиллерийского полка десантно-штурмового соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированное самоходное орудие ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "По данным, полученным от воздушной разведки, расчеты 122-миллиметровых орудий Д-30 артиллеристов-десантников нанесли артиллерийский удар и уничтожили замаскированное самоходное орудие ВСУ на правобережье Днепра", - рассказали в Минобороны. В ведомстве также отметили, что после попадания в самоходную гаубицу противника сдетонировал и взорвался боекомплект, что привело к ее полному уничтожению. После выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудия и ушли в укрытие.
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Российские военные уничтожили самоходную гаубицу ВСУ на правобережье Днепра
Российские десантники уничтожили замаскированное орудие ВСУ в Херсонской области