https://ria.ru/20240810/desantniki-1965328023.html

Ивановские десантники совершили более 500 прыжков в ходе тренировок

Ивановские десантники совершили более 500 прыжков в ходе тренировок - РИА Новости, 10.08.2024

Ивановские десантники совершили более 500 прыжков в ходе тренировок

Более 500 прыжков с парашютом совершили десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ в ходе десантирования на площадку приземления "Митино" в Ивановской... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T04:02

2024-08-10T04:02

2024-08-10T04:02

безопасность

ивановская область

россия

воздушно-десантные войска россии

ан-2

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Более 500 прыжков с парашютом совершили десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ в ходе десантирования на площадку приземления "Митино" в Ивановской области, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ. "В рамках проведения воздушно-десантной подготовки десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения совершили более 500 прыжков с парашютом из самолетов Ан-2 на парашютных системах Д-10", - рассказали в Минобороны. Уточняется, что первая корабельная группа, взлетев с аэродрома "Северный", совершила пристрелочный прыжок с высоты 600 метров на площадку приземления "Митино" в Ивановской области. "Для выполнения подобного десантирования допускаются только опытные парашютисты-десантники, так как при снижении военнослужащий практически не управляет парашютом. Это необходимо для лётчиков, чтобы они смогли оценить обстановку и в дальнейшем производить десантирование, делая лишь небольшие поправки на ветер", - отметили в МО. Отмечается, что после пристрелочного прыжка началось массовое десантирование личного состава. "После приземления, под руководством командиров подразделений, десантники отработали тактические действия по захвату объектов условного противника", - добавили в оборонном ведомстве. В ведомстве отметили, что в ходе практических действий было отработано скрытое выдвижение к объекту захвата на площадке приземления, выход на указанный рубеж и атака условного противника. "Всего в этот день десантниками соединения было совершено свыше 500 прыжков с парашютом, более 100 из которых были совершены личным составом впервые", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20240606/nablyudenie-1950863151.html

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безопасность, ивановская область, россия, воздушно-десантные войска россии, ан-2