Дамаск поддержал Россию в борьбе с атакой ВСУ в Курской области
МИД Сирии: Дамаск поддерживает Россию в борьбе с террором ВСУ в Курской области
© Минобороны РоссииУдар расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадр видео
Удар расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадр видео
БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Дамаск полностью поддерживает Москву во всех действиях, направленных на защиту своих территорий и гражданского населения от террора вооруженных формирований киевского режима в связи с атакой ВСУ в Курской области, сообщается в заявлении, опубликованном в субботу на официальных ресурсах МИД Сирии.
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"Сирия выражает свою твердую поддержку РФ в ее борьбе с этой агрессией, которая угрожает стабильности в регионе… Власти Сирии с тревогой следят за террористической атакой со стороны украинских вооруженных формирований в Курской области, в ходе которой под ударом оказалась гражданская инфраструктура и погибли мирные жители", - говорится в заявлении.
В сирийском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что подобный акт агрессии со стороны киевского режима был бы невозможен без всесторонней поддержки Украины коллективным Западом.
"Это было бы невозможно если бы не безграничная поддержка коллективного Запада режиму Зеленского, особенно с оснащением наемников самым современным американским и европейским оружием", - отмечается в коммюнике.
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7 августа, 08:14