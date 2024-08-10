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Дамаск поддержал Россию в борьбе с атакой ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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16:46 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/damask-1965400594.html
Дамаск поддержал Россию в борьбе с атакой ВСУ в Курской области
Дамаск поддержал Россию в борьбе с атакой ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Дамаск поддержал Россию в борьбе с атакой ВСУ в Курской области
Дамаск полностью поддерживает Москву во всех действиях, направленных на защиту своих территорий и гражданского населения от террора вооруженных формирований... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T16:46
2024-08-10T16:46
в мире
курская область
сирия
дамаск (город)
вооруженные силы украины
россия
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БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Дамаск полностью поддерживает Москву во всех действиях, направленных на защиту своих территорий и гражданского населения от террора вооруженных формирований киевского режима в связи с атакой ВСУ в Курской области, сообщается в заявлении, опубликованном в субботу на официальных ресурсах МИД Сирии. "Сирия выражает свою твердую поддержку РФ в ее борьбе с этой агрессией, которая угрожает стабильности в регионе… Власти Сирии с тревогой следят за террористической атакой со стороны украинских вооруженных формирований в Курской области, в ходе которой под ударом оказалась гражданская инфраструктура и погибли мирные жители", - говорится в заявлении. В сирийском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что подобный акт агрессии со стороны киевского режима был бы невозможен без всесторонней поддержки Украины коллективным Западом. "Это было бы невозможно если бы не безграничная поддержка коллективного Запада режиму Зеленского, особенно с оснащением наемников самым современным американским и европейским оружием", - отмечается в коммюнике.
https://ria.ru/20240807/kurskaya-1964556143.html
курская область
сирия
дамаск (город)
россия
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в мире, курская область, сирия, дамаск (город), вооруженные силы украины, россия
В мире, Курская область, Сирия, Дамаск (город), Вооруженные силы Украины, Россия
Дамаск поддержал Россию в борьбе с атакой ВСУ в Курской области

МИД Сирии: Дамаск поддерживает Россию в борьбе с террором ВСУ в Курской области

© Минобороны РоссииУдар расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадр видео
Удар расчета оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Минобороны России
Удар расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадр видео
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БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Дамаск полностью поддерживает Москву во всех действиях, направленных на защиту своих территорий и гражданского населения от террора вооруженных формирований киевского режима в связи с атакой ВСУ в Курской области, сообщается в заявлении, опубликованном в субботу на официальных ресурсах МИД Сирии.
«
"Сирия выражает свою твердую поддержку РФ в ее борьбе с этой агрессией, которая угрожает стабильности в регионе… Власти Сирии с тревогой следят за террористической атакой со стороны украинских вооруженных формирований в Курской области, в ходе которой под ударом оказалась гражданская инфраструктура и погибли мирные жители", - говорится в заявлении.
В сирийском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что подобный акт агрессии со стороны киевского режима был бы невозможен без всесторонней поддержки Украины коллективным Западом.
"Это было бы невозможно если бы не безграничная поддержка коллективного Запада режиму Зеленского, особенно с оснащением наемников самым современным американским и европейским оружием", - отмечается в коммюнике.
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В миреКурская областьСирияДамаск (город)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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