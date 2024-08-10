https://ria.ru/20240810/damask-1965400594.html

Дамаск поддержал Россию в борьбе с атакой ВСУ в Курской области

Дамаск поддержал Россию в борьбе с атакой ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

Дамаск поддержал Россию в борьбе с атакой ВСУ в Курской области

Дамаск полностью поддерживает Москву во всех действиях, направленных на защиту своих территорий и гражданского населения от террора вооруженных формирований... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T16:46

2024-08-10T16:46

2024-08-10T16:46

в мире

курская область

сирия

дамаск (город)

вооруженные силы украины

россия

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БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Дамаск полностью поддерживает Москву во всех действиях, направленных на защиту своих территорий и гражданского населения от террора вооруженных формирований киевского режима в связи с атакой ВСУ в Курской области, сообщается в заявлении, опубликованном в субботу на официальных ресурсах МИД Сирии. "Сирия выражает свою твердую поддержку РФ в ее борьбе с этой агрессией, которая угрожает стабильности в регионе… Власти Сирии с тревогой следят за террористической атакой со стороны украинских вооруженных формирований в Курской области, в ходе которой под ударом оказалась гражданская инфраструктура и погибли мирные жители", - говорится в заявлении. В сирийском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что подобный акт агрессии со стороны киевского режима был бы невозможен без всесторонней поддержки Украины коллективным Западом. "Это было бы невозможно если бы не безграничная поддержка коллективного Запада режиму Зеленского, особенно с оснащением наемников самым современным американским и европейским оружием", - отмечается в коммюнике.

https://ria.ru/20240807/kurskaya-1964556143.html

курская область

сирия

дамаск (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, курская область, сирия, дамаск (город), вооруженные силы украины, россия