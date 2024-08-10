https://ria.ru/20240810/chili-1965316052.html
В горах Чили упал самолет
В горах Чили упал самолет - РИА Новости, 10.08.2024
В горах Чили упал самолет
Небольшой самолет упал в горах Чили, погибли семь человек, информирует служба гражданской авиации страны. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T00:27
2024-08-10T00:27
2024-08-10T00:27
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг - РИА Новости. Небольшой самолет упал в горах Чили, погибли семь человек, информирует служба гражданской авиации страны. "В районе 15.00 удалось обнаружить самолет... который пропал этим утром. Мы должны сообщить, что пилот и шестеро пассажиров погибли", - говорится в сообщении. Отмечается, что служба гражданской авиации Чили начала расследование авиакатастрофы.
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в мире, чили
В горах Чили упал самолет
Небольшой самолет упал в горах Чили, семь человек погибли