Рейтинг@Mail.ru
В горах Чили упал самолет - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:27 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/chili-1965316052.html
В горах Чили упал самолет
В горах Чили упал самолет - РИА Новости, 10.08.2024
В горах Чили упал самолет
Небольшой самолет упал в горах Чили, погибли семь человек, информирует служба гражданской авиации страны. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T00:27
2024-08-10T00:27
в мире
чили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98324/04/983240448_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_b17f5f4a1d92840e9981462ac363003f.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг - РИА Новости. Небольшой самолет упал в горах Чили, погибли семь человек, информирует служба гражданской авиации страны. "В районе 15.00 удалось обнаружить самолет... который пропал этим утром. Мы должны сообщить, что пилот и шестеро пассажиров погибли", - говорится в сообщении. Отмечается, что служба гражданской авиации Чили начала расследование авиакатастрофы.
https://ria.ru/20240206/pinera-1925814969.html
чили
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98324/04/983240448_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_d3516cacb073828fe8b037ffc4f85b37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чили
В мире, Чили
В горах Чили упал самолет

Небольшой самолет упал в горах Чили, семь человек погибли

© Flickr / Brigitte DjajasasmitaГоры в Чили
Горы в Чили - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Flickr / Brigitte Djajasasmita
Горы в Чили. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг - РИА Новости. Небольшой самолет упал в горах Чили, погибли семь человек, информирует служба гражданской авиации страны.
«
"В районе 15.00 удалось обнаружить самолет... который пропал этим утром. Мы должны сообщить, что пилот и шестеро пассажиров погибли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что служба гражданской авиации Чили начала расследование авиакатастрофы.
Бывший президент Чили Себастьян Пиньера - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Экс-президент Чили Пиньера погиб при крушении вертолета
6 февраля, 22:46
 
В миреЧили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала