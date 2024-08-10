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Умер отец арестованного на Украине священника УПЦ Сергия Чертилина - РИА Новости, 10.08.2024
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Религия
 
22:49 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/chertilin-1965442710.html
Умер отец арестованного на Украине священника УПЦ Сергия Чертилина
Умер отец арестованного на Украине священника УПЦ Сергия Чертилина - РИА Новости, 10.08.2024
Умер отец арестованного на Украине священника УПЦ Сергия Чертилина
Отец протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Сергия Чертилина, арестованного на Украине по обвинению в разжигании религиозной вражды, умер... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T22:49
2024-08-10T22:49
религия
украина
киев
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Отец протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Сергия Чертилина, арестованного на Украине по обвинению в разжигании религиозной вражды, умер после инсульта, не выдержав задержания и заключения сына, следует из публикации в Telegram-канале адвоката Чертилина, протоиерея канонической УПЦ Никиты Чекмана. "Задержание и содержание под стражей протоиерея Сергия Чертилина, бесконечные судебные заседания, похожие на пытки, стали настоящим ударом для его отца - инсульт. Сегодняшнее утро для раба Божьего Игоря стало последним на этой земле. Мы выражаем соболезнование отцу Сергию и его семье", - говорится в публикации украинского православного движения "Миряне", которой Чекман поделился в своем Telegram-канале. В марте представители СБУ после обысков в редакции "Союза православных журналистов" (СПЖ) и Центра правовой защиты интересов УПЦ в Киеве заявили о нейтрализации преступной организации так называемого медийного блока УПЦ, якобы разжигавшего религиозную вражду. Позже СПЖ сообщил, что журналистам, правозащитникам и административному персоналу были предъявлены обвинения в совершении преступлений разной степени тяжести, включая государственную измену. По сообщению СПЖ, были арестованы шесть человек: протоиерей Сергий Чертилин, Андрей Овчаренко, Валерий Ступницкий, Иван Росада, Татьяна Безмаленко и Владимир Бобечко. А августе суд установил за Чертилина залог в размере более 120 тысяч долларов. Суд на Украине 8 мая продлил Чертилину меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщил ранее Чекман. По его словам, во время нахождения судьи в совещательной комнате туда зашли следователь СБУ и прокурор Киевской областной прокуратуры. Он не исключил, что на судью могло оказываться давление. СПЖ после обысков СБУ и ряда задержаний обратился в международные организации. СПЖ считает уголовное дело сфабрикованным, называет его "атакой на свободу слова" и просит международные организации вмешаться.
https://ria.ru/20240724/rada-1961761739.html
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украина, киев, служба безопасности украины
Религия, Украина, Киев, Служба безопасности Украины
Умер отец арестованного на Украине священника УПЦ Сергия Чертилина

Отец арестованного на Украине протоиерея УПЦ Сергия Чертилина умер от инсульта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Отец протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Сергия Чертилина, арестованного на Украине по обвинению в разжигании религиозной вражды, умер после инсульта, не выдержав задержания и заключения сына, следует из публикации в Telegram-канале адвоката Чертилина, протоиерея канонической УПЦ Никиты Чекмана.
"Задержание и содержание под стражей протоиерея Сергия Чертилина, бесконечные судебные заседания, похожие на пытки, стали настоящим ударом для его отца - инсульт. Сегодняшнее утро для раба Божьего Игоря стало последним на этой земле. Мы выражаем соболезнование отцу Сергию и его семье", - говорится в публикации украинского православного движения "Миряне", которой Чекман поделился в своем Telegram-канале.
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В марте представители СБУ после обысков в редакции "Союза православных журналистов" (СПЖ) и Центра правовой защиты интересов УПЦ в Киеве заявили о нейтрализации преступной организации так называемого медийного блока УПЦ, якобы разжигавшего религиозную вражду. Позже СПЖ сообщил, что журналистам, правозащитникам и административному персоналу были предъявлены обвинения в совершении преступлений разной степени тяжести, включая государственную измену. По сообщению СПЖ, были арестованы шесть человек: протоиерей Сергий Чертилин, Андрей Овчаренко, Валерий Ступницкий, Иван Росада, Татьяна Безмаленко и Владимир Бобечко. А августе суд установил за Чертилина залог в размере более 120 тысяч долларов.
Суд на Украине 8 мая продлил Чертилину меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщил ранее Чекман. По его словам, во время нахождения судьи в совещательной комнате туда зашли следователь СБУ и прокурор Киевской областной прокуратуры. Он не исключил, что на судью могло оказываться давление.
СПЖ после обысков СБУ и ряда задержаний обратился в международные организации. СПЖ считает уголовное дело сфабрикованным, называет его "атакой на свободу слова" и просит международные организации вмешаться.
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