Умер отец арестованного на Украине священника УПЦ Сергия Чертилина
Отец арестованного на Украине протоиерея УПЦ Сергия Чертилина умер от инсульта
Православный крест. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Отец протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Сергия Чертилина, арестованного на Украине по обвинению в разжигании религиозной вражды, умер после инсульта, не выдержав задержания и заключения сына, следует из публикации в Telegram-канале адвоката Чертилина, протоиерея канонической УПЦ Никиты Чекмана.
"Задержание и содержание под стражей протоиерея Сергия Чертилина, бесконечные судебные заседания, похожие на пытки, стали настоящим ударом для его отца - инсульт. Сегодняшнее утро для раба Божьего Игоря стало последним на этой земле. Мы выражаем соболезнование отцу Сергию и его семье", - говорится в публикации украинского православного движения "Миряне", которой Чекман поделился в своем Telegram-канале.
В марте представители СБУ после обысков в редакции "Союза православных журналистов" (СПЖ) и Центра правовой защиты интересов УПЦ в Киеве заявили о нейтрализации преступной организации так называемого медийного блока УПЦ, якобы разжигавшего религиозную вражду. Позже СПЖ сообщил, что журналистам, правозащитникам и административному персоналу были предъявлены обвинения в совершении преступлений разной степени тяжести, включая государственную измену. По сообщению СПЖ, были арестованы шесть человек: протоиерей Сергий Чертилин, Андрей Овчаренко, Валерий Ступницкий, Иван Росада, Татьяна Безмаленко и Владимир Бобечко. А августе суд установил за Чертилина залог в размере более 120 тысяч долларов.
Суд на Украине 8 мая продлил Чертилину меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщил ранее Чекман. По его словам, во время нахождения судьи в совещательной комнате туда зашли следователь СБУ и прокурор Киевской областной прокуратуры. Он не исключил, что на судью могло оказываться давление.
СПЖ после обысков СБУ и ряда задержаний обратился в международные организации. СПЖ считает уголовное дело сфабрикованным, называет его "атакой на свободу слова" и просит международные организации вмешаться.