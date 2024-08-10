https://ria.ru/20240810/chen-1965332729.html

В КНДР пообещали ликвидировать ущерб от ливней без посторонней помощи

В КНДР пообещали ликвидировать ущерб от ливней без посторонней помощи - РИА Новости, 10.08.2024

В КНДР пообещали ликвидировать ущерб от ливней без посторонней помощи

Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил зарубежные страны и международные организации за готовность оказать гуманитарную помощь районам Северной Кореи, пострадавшим... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T05:37

2024-08-10T05:37

2024-08-10T05:37

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СЕУЛ, 10 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил зарубежные страны и международные организации за готовность оказать гуманитарную помощь районам Северной Кореи, пострадавшим от ливней и затопления, но пообещал ликвидировать ущерб без посторонней помощи, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Мы считаем самыми важными во всех сферах и процессах государственного дела глубокое доверие к народу и метод работы, основательно опирающийся на собственные силы", - цитирует Ким Чен Ына ЦТАК. Лидер КНДР пояснил, что в ходе восстановительных работ ЦК Трудовой партии Кореи и правительство будут опираться на "патриотический энтузиазм", смелость народа КНДР и потенциал собственного государства. Ранее южнокорейское правительство, южнокорейский Красный Крест, Детский фонд ООН, а также Россия и Китай предложили Северной Корее оказать гуманитарную помощь в связи с последствиями наводнения. В связи с трагическими последствиями наводнений в северо-западных районах КНДР телеграмму северокорейскому лидеру направил президент России Владимир Путин. Российский президент в числе прочего отметил готовность Москвы оказать помощь и поддержку дружественному народу. В ответной телеграмме Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность Путину и правительству РФ. Лидер КНДР подчеркнул, что если в ходе восстановления понадобится помощь, то о ней он будет просить "самых искренних друзей" - Россию.

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