Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын вновь посетил пострадавшие от наводнения районы - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/chen-1965332348.html
Ким Чен Ын вновь посетил пострадавшие от наводнения районы
Ким Чен Ын вновь посетил пострадавшие от наводнения районы - РИА Новости, 10.08.2024
Ким Чен Ын вновь посетил пострадавшие от наводнения районы
Лидер КНДР Ким Чен Ын 8 и 9 августа снова посетил пострадавшие от затопления районы, более конкретно ознакомился с положением дел на месте, привез гуманитарную... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T05:28
2024-08-10T05:28
в мире
пхеньян
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896041662_915:0:3072:1213_1920x0_80_0_0_606493adfd934f41e6b600bba1bce6fe.jpg
СЕУЛ, 10 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын 8 и 9 августа снова посетил пострадавшие от затопления районы, более конкретно ознакомился с положением дел на месте, привез гуманитарную помощь и дал указания по ликвидации ущерба, восстановлению и развитию региона, будущему предотвращению стихийных бедствий, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Пользуясь случаем при строительстве новых жилых домов в уезде Ычжу нужно благоустроить цивилизованный и современный жилой район… построить идеальный "культурный деревенский город", в котором безупречно созданы все условия для коммунального хозяйства, в частности, для электроснабжения, водоснабжения и очищения сточных вод", - сказал Ким Чен Ын. Он дал указание ликвидировать слабые аспекты пострадавшего района, который под влиянием каждого ливня превращается в водохранилище, и во время проектирования нового жилья и инфраструктуры района учесть положение берега реки, способность к предотвращению ущербов от наводнения. Секретари и заведующие отделом ЦК Трудовой партии Кореи, которые сопровождали Ким Чен Ына, 8 и 9 августа также ознакомились с ситуацией с ущербом и ходом подготовки к восстановительной работе. Северокорейский лидер оба дня встречался с местными жителями, озвучил им позицию партии и правительства по восстановительным работам, утешил живущих в палатках эвакуированных людей, поблагодарил наш народ за неизменное доверие к партии. "Ким Чен Ын встретился с пострадавшими от наводнения, с горячим чувством спросил, не чувствуют ли они неудобства, как обеспечивается еда, нет ли болеющих людей, таким образом, с родительским чувством подробно ознакомился с положением их жизни", - пишет ЦТАК. Отмечается, что лидер КНДР сам привез на спецпоезде гуманитарную помощь и лично кормил детей кондитерскими изделиями, принес им новую одежду, с чувством родного отца гладил их по головам и о чем-то разговаривал шепотом. Кроме того, Ким Чен Ын распорядился на время передислокации жителей затопленных районов обучать детей оттуда в Пхеньяне бесплатно, а также предоставить пожилым людям, больным, инвалидам военной службы и матерям с ребенком возможность пользоваться средствами господдержки в Пхеньяне. Лидер КНДР добавил, что сейчас перед страной стоит еще одна "не уступающая по грандиозности" задача - предотвращение стихийных бедствий. Он обозначил соответствующие направления и задачи, включая установление срочной системы метеорологических сводок, создание интеграционной системы водного хозяйства во всех подразделениях, управляющих ГЭС и плотинами.
https://ria.ru/20240804/kndr-1963930006.html
https://ria.ru/20240729/kndr-1962594730.html
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896041662_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_08b20734c8b2fbc26e69d22d596b9bb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пхеньян, ким чен ын
В мире, Пхеньян, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын вновь посетил пострадавшие от наводнения районы

Лидер КНДР Ким Чен Ын 8 и 9 августа посетил пострадавшие от наводнения районы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКим Чен Ын
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 10 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын 8 и 9 августа снова посетил пострадавшие от затопления районы, более конкретно ознакомился с положением дел на месте, привез гуманитарную помощь и дал указания по ликвидации ущерба, восстановлению и развитию региона, будущему предотвращению стихийных бедствий, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Пользуясь случаем при строительстве новых жилых домов в уезде Ычжу нужно благоустроить цивилизованный и современный жилой район… построить идеальный "культурный деревенский город", в котором безупречно созданы все условия для коммунального хозяйства, в частности, для электроснабжения, водоснабжения и очищения сточных вод", - сказал Ким Чен Ын.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на церемонии возложения цветов к мемориалу Подводная лодка С-56 во Владивостоке. 26 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Ким Чен Ын поблагодарил Путина за предложение помощи при наводнении
4 августа, 03:01
Он дал указание ликвидировать слабые аспекты пострадавшего района, который под влиянием каждого ливня превращается в водохранилище, и во время проектирования нового жилья и инфраструктуры района учесть положение берега реки, способность к предотвращению ущербов от наводнения. Секретари и заведующие отделом ЦК Трудовой партии Кореи, которые сопровождали Ким Чен Ына, 8 и 9 августа также ознакомились с ситуацией с ущербом и ходом подготовки к восстановительной работе.
Северокорейский лидер оба дня встречался с местными жителями, озвучил им позицию партии и правительства по восстановительным работам, утешил живущих в палатках эвакуированных людей, поблагодарил наш народ за неизменное доверие к партии. "Ким Чен Ын встретился с пострадавшими от наводнения, с горячим чувством спросил, не чувствуют ли они неудобства, как обеспечивается еда, нет ли болеющих людей, таким образом, с родительским чувством подробно ознакомился с положением их жизни", - пишет ЦТАК.
Отмечается, что лидер КНДР сам привез на спецпоезде гуманитарную помощь и лично кормил детей кондитерскими изделиями, принес им новую одежду, с чувством родного отца гладил их по головам и о чем-то разговаривал шепотом. Кроме того, Ким Чен Ын распорядился на время передислокации жителей затопленных районов обучать детей оттуда в Пхеньяне бесплатно, а также предоставить пожилым людям, больным, инвалидам военной службы и матерям с ребенком возможность пользоваться средствами господдержки в Пхеньяне.
Лидер КНДР добавил, что сейчас перед страной стоит еще одна "не уступающая по грандиозности" задача - предотвращение стихийных бедствий. Он обозначил соответствующие направления и задачи, включая установление срочной системы метеорологических сводок, создание интеграционной системы водного хозяйства во всех подразделениях, управляющих ГЭС и плотинами.
Ким Чен Ын руководит операцией по спасению жителей районов, пострадавших от ливня - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Ким Чен Ын руководил эвакуацией жителей районов, пострадавших от ливня
29 июля, 06:12
 
В миреПхеньянКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала