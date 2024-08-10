https://ria.ru/20240810/chen-1965332348.html

Ким Чен Ын вновь посетил пострадавшие от наводнения районы

Ким Чен Ын вновь посетил пострадавшие от наводнения районы - РИА Новости, 10.08.2024

Ким Чен Ын вновь посетил пострадавшие от наводнения районы

Лидер КНДР Ким Чен Ын 8 и 9 августа снова посетил пострадавшие от затопления районы, более конкретно ознакомился с положением дел на месте, привез гуманитарную... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T05:28

2024-08-10T05:28

2024-08-10T05:28

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пхеньян

ким чен ын

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СЕУЛ, 10 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын 8 и 9 августа снова посетил пострадавшие от затопления районы, более конкретно ознакомился с положением дел на месте, привез гуманитарную помощь и дал указания по ликвидации ущерба, восстановлению и развитию региона, будущему предотвращению стихийных бедствий, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Пользуясь случаем при строительстве новых жилых домов в уезде Ычжу нужно благоустроить цивилизованный и современный жилой район… построить идеальный "культурный деревенский город", в котором безупречно созданы все условия для коммунального хозяйства, в частности, для электроснабжения, водоснабжения и очищения сточных вод", - сказал Ким Чен Ын. Он дал указание ликвидировать слабые аспекты пострадавшего района, который под влиянием каждого ливня превращается в водохранилище, и во время проектирования нового жилья и инфраструктуры района учесть положение берега реки, способность к предотвращению ущербов от наводнения. Секретари и заведующие отделом ЦК Трудовой партии Кореи, которые сопровождали Ким Чен Ына, 8 и 9 августа также ознакомились с ситуацией с ущербом и ходом подготовки к восстановительной работе. Северокорейский лидер оба дня встречался с местными жителями, озвучил им позицию партии и правительства по восстановительным работам, утешил живущих в палатках эвакуированных людей, поблагодарил наш народ за неизменное доверие к партии. "Ким Чен Ын встретился с пострадавшими от наводнения, с горячим чувством спросил, не чувствуют ли они неудобства, как обеспечивается еда, нет ли болеющих людей, таким образом, с родительским чувством подробно ознакомился с положением их жизни", - пишет ЦТАК. Отмечается, что лидер КНДР сам привез на спецпоезде гуманитарную помощь и лично кормил детей кондитерскими изделиями, принес им новую одежду, с чувством родного отца гладил их по головам и о чем-то разговаривал шепотом. Кроме того, Ким Чен Ын распорядился на время передислокации жителей затопленных районов обучать детей оттуда в Пхеньяне бесплатно, а также предоставить пожилым людям, больным, инвалидам военной службы и матерям с ребенком возможность пользоваться средствами господдержки в Пхеньяне. Лидер КНДР добавил, что сейчас перед страной стоит еще одна "не уступающая по грандиозности" задача - предотвращение стихийных бедствий. Он обозначил соответствующие направления и задачи, включая установление срочной системы метеорологических сводок, создание интеграционной системы водного хозяйства во всех подразделениях, управляющих ГЭС и плотинами.

https://ria.ru/20240804/kndr-1963930006.html

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в мире, пхеньян, ким чен ын