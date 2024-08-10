Рейтинг@Mail.ru
В Британии пройдут контрпротесты против расизма, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/britanija-1965391213.html
В Британии пройдут контрпротесты против расизма, сообщают СМИ
В Британии пройдут контрпротесты против расизма, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.08.2024
В Британии пройдут контрпротесты против расизма, сообщают СМИ
Контрпротесты против расизма пройдут в субботу во многих городах Великобритании на фоне ожидаемых акций ультраправых группировок, активизировавшихся после... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T15:34
2024-08-10T15:34
в мире
лондон
россия
великобритания
кир стармер
беспорядки в британии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964846051_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1fdb8d5eefe6af388081dff4f6710a0b.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Контрпротесты против расизма пройдут в субботу во многих городах Великобритании на фоне ожидаемых акций ультраправых группировок, активизировавшихся после нападения с ножом на детей в английском городе Саутпорт, сообщил в субботу телеканал Sky News. Накануне британский премьер Кир Стармер призвал силы правопорядка сохранять высокую готовность в эти выходные на случай очередных беспорядков на протестах ультраправых. "Протесты против расизма пройдут по всей стране сегодня", - говорится в сообщении телеканала. По информации полиции, на этих выходных могут пройти очередные акции правых радикалов, которые ранее устраивали беспорядки, передаёт Sky News. В ответ на это активисты, наоборот выступающие против ультраправых идей, призвали к "национальному дню действий" и проведению контрпротестов, сообщает телеканал. По меньшей мере 22 митинга против расизма запланированы в таких городах, как Лондон, Манчестер, Бирмингем, Портсмут, Кардифф и других, говорится в материале. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Британии после нападения 17-летнего подростка на детей с ножом в городе Саутпорт. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Британии трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
https://ria.ru/20240803/britaniya-1963883689.html
https://ria.ru/20240802/besporyadki-1963797710.html
https://ria.ru/20240808/britanija-1964792003.html
лондон
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964846051_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a0c909f58c8ae9b6bb2c70b65183f68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, россия, великобритания, кир стармер, беспорядки в британии
В мире, Лондон, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Беспорядки в Британии
В Британии пройдут контрпротесты против расизма, сообщают СМИ

Sky News: в Великобритании в субботу пройдут контрпротесты против расизма

© AP Photo / Alberto PezzaliПолицейские в Великобритании
Полицейские в Великобритании - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Полицейские в Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Контрпротесты против расизма пройдут в субботу во многих городах Великобритании на фоне ожидаемых акций ультраправых группировок, активизировавшихся после нападения с ножом на детей в английском городе Саутпорт, сообщил в субботу телеканал Sky News.
Накануне британский премьер Кир Стармер призвал силы правопорядка сохранять высокую готовность в эти выходные на случай очередных беспорядков на протестах ультраправых.
Полицейские во время столкновений с участниками акции протеста в Ливерпуле. 3 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
В Британии начались протесты после нападения на детей
3 августа, 18:17
"Протесты против расизма пройдут по всей стране сегодня", - говорится в сообщении телеканала.
По информации полиции, на этих выходных могут пройти очередные акции правых радикалов, которые ранее устраивали беспорядки, передаёт Sky News. В ответ на это активисты, наоборот выступающие против ультраправых идей, призвали к "национальному дню действий" и проведению контрпротестов, сообщает телеканал.
По меньшей мере 22 митинга против расизма запланированы в таких городах, как Лондон, Манчестер, Бирмингем, Портсмут, Кардифф и других, говорится в материале.
В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Британии после нападения 17-летнего подростка на детей с ножом в городе Саутпорт. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
На северо-востоке Англии начались беспорядки с участием ультраправых
2 августа, 23:47
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения.
На фоне беспорядков власти Британии трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Британии тысячи противников протестов против иммиграции вышли на улицы
8 августа, 00:56
 
В миреЛондонРоссияВеликобританияКир СтармерБеспорядки в Британии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала