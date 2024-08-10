https://ria.ru/20240810/britanija-1965391213.html

В Британии пройдут контрпротесты против расизма, сообщают СМИ

В Британии пройдут контрпротесты против расизма, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.08.2024

В Британии пройдут контрпротесты против расизма, сообщают СМИ

Контрпротесты против расизма пройдут в субботу во многих городах Великобритании на фоне ожидаемых акций ультраправых группировок, активизировавшихся после... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T15:34

2024-08-10T15:34

2024-08-10T15:34

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россия

великобритания

кир стармер

беспорядки в британии

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Контрпротесты против расизма пройдут в субботу во многих городах Великобритании на фоне ожидаемых акций ультраправых группировок, активизировавшихся после нападения с ножом на детей в английском городе Саутпорт, сообщил в субботу телеканал Sky News. Накануне британский премьер Кир Стармер призвал силы правопорядка сохранять высокую готовность в эти выходные на случай очередных беспорядков на протестах ультраправых. "Протесты против расизма пройдут по всей стране сегодня", - говорится в сообщении телеканала. По информации полиции, на этих выходных могут пройти очередные акции правых радикалов, которые ранее устраивали беспорядки, передаёт Sky News. В ответ на это активисты, наоборот выступающие против ультраправых идей, призвали к "национальному дню действий" и проведению контрпротестов, сообщает телеканал. По меньшей мере 22 митинга против расизма запланированы в таких городах, как Лондон, Манчестер, Бирмингем, Портсмут, Кардифф и других, говорится в материале. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Британии после нападения 17-летнего подростка на детей с ножом в городе Саутпорт. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Британии трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.

https://ria.ru/20240803/britaniya-1963883689.html

https://ria.ru/20240802/besporyadki-1963797710.html

https://ria.ru/20240808/britanija-1964792003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лондон, россия, великобритания, кир стармер, беспорядки в британии