В Британии пройдут контрпротесты против расизма, сообщают СМИ
Sky News: в Великобритании в субботу пройдут контрпротесты против расизма
© AP Photo / Alberto PezzaliПолицейские в Великобритании
© AP Photo / Alberto Pezzali
Полицейские в Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Контрпротесты против расизма пройдут в субботу во многих городах Великобритании на фоне ожидаемых акций ультраправых группировок, активизировавшихся после нападения с ножом на детей в английском городе Саутпорт, сообщил в субботу телеканал Sky News.
Накануне британский премьер Кир Стармер призвал силы правопорядка сохранять высокую готовность в эти выходные на случай очередных беспорядков на протестах ультраправых.
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"Протесты против расизма пройдут по всей стране сегодня", - говорится в сообщении телеканала.
По информации полиции, на этих выходных могут пройти очередные акции правых радикалов, которые ранее устраивали беспорядки, передаёт Sky News. В ответ на это активисты, наоборот выступающие против ультраправых идей, призвали к "национальному дню действий" и проведению контрпротестов, сообщает телеканал.
В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Британии после нападения 17-летнего подростка на детей с ножом в городе Саутпорт. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии.
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения.
На фоне беспорядков власти Британии трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.