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Британия призвала Израиль пересмотреть решение по норвежским дипломатам - РИА Новости, 10.08.2024
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02:28 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/britanija-1965323579.html
Британия призвала Израиль пересмотреть решение по норвежским дипломатам
Британия призвала Израиль пересмотреть решение по норвежским дипломатам - РИА Новости, 10.08.2024
Британия призвала Израиль пересмотреть решение по норвежским дипломатам
МИД Великобритании призвал Израиль пересмотреть решение правительства страны об отказе в аккредитации норвежским дипломатам, работающим при Палестинской... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T02:28
2024-08-10T02:28
в мире
израиль
норвегия
великобритания
эспен барт эйде
биньямин нетаньяху
жозеп боррель
палестинская национальная администрация
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. МИД Великобритании призвал Израиль пересмотреть решение правительства страны об отказе в аккредитации норвежским дипломатам, работающим при Палестинской национальной администрации. В четверг МИД Израиля объявил, что лишает аккредитации норвежских дипломатов, командированных для работы при Палестинской национальной администрации, объяснив этот шаг несогласием с "односторонней" ближневосточной политикой Норвегии. Отмечалось, что решение вступит в силу в течение семи дней. "Мы глубоко обеспокоены решением Израиля аннулировать дипломатический статус 8 норвежских дипломатов, сотрудничающих с Палестинской администрацией... Мы призываем Израиль пересмотреть своё решение", - следует из заявления британского МИД. В заявлении также отмечается, что Норвегия уже давно играет "уникальную и ценную роль" в поддержке мира на Ближнем Востоке. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде после решения Израиля вызвал посла этой страны, чтобы выразить формальный протест. В Осло назвали действия Израиля "экстремальным поступком", который будет иметь последствия для отношений с правительством премьера Биньямина Нетаньяху. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил действия Тель-Авива, как "непропорционально нарушающие нормальные отношения и сотрудничество с Палестиной". Норвегия, Ирландия и Испания 28 мая официально признали государство Палестина.
https://ria.ru/20240519/aktsiya-1947064889.html
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в мире, израиль, норвегия, великобритания, эспен барт эйде, биньямин нетаньяху, жозеп боррель, палестинская национальная администрация
В мире, Израиль, Норвегия, Великобритания, Эспен Барт Эйде, Биньямин Нетаньяху, Жозеп Боррель, Палестинская национальная администрация
Британия призвала Израиль пересмотреть решение по норвежским дипломатам

Израиль призвали пересмотреть решение о лишении дипстатуса норвежских дипломатов

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. МИД Великобритании призвал Израиль пересмотреть решение правительства страны об отказе в аккредитации норвежским дипломатам, работающим при Палестинской национальной администрации.
В четверг МИД Израиля объявил, что лишает аккредитации норвежских дипломатов, командированных для работы при Палестинской национальной администрации, объяснив этот шаг несогласием с "односторонней" ближневосточной политикой Норвегии. Отмечалось, что решение вступит в силу в течение семи дней.
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"Мы глубоко обеспокоены решением Израиля аннулировать дипломатический статус 8 норвежских дипломатов, сотрудничающих с Палестинской администрацией... Мы призываем Израиль пересмотреть своё решение", - следует из заявления британского МИД.
В заявлении также отмечается, что Норвегия уже давно играет "уникальную и ценную роль" в поддержке мира на Ближнем Востоке.
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде после решения Израиля вызвал посла этой страны, чтобы выразить формальный протест. В Осло назвали действия Израиля "экстремальным поступком", который будет иметь последствия для отношений с правительством премьера Биньямина Нетаньяху.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил действия Тель-Авива, как "непропорционально нарушающие нормальные отношения и сотрудничество с Палестиной".
Норвегия, Ирландия и Испания 28 мая официально признали государство Палестина.
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В миреИзраильНорвегияВеликобританияЭспен Барт ЭйдеБиньямин НетаньяхуЖозеп БоррельПалестинская национальная администрация
 
 
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