В Британии за неделю задержали около 740 человек из-за беспорядков
Полиция: около 740 человек задержаны в Британии за неделю на фоне беспорядков
© AP Photo / PA / Stefan RousseauСотрудники полиции
© AP Photo / PA / Stefan Rousseau
Сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Около 740 человек задержаны в Великобритании за последнюю неделю на фоне массовых протестов, сообщает Национальный совет начальников полиции (NPCC).
«
"За последнюю неделю было произведено приблизительно 741 задержание и предъявлены обвинения приблизительно 302 лицам в связи с нарушением общественного порядка с применением насилия", — говорится в публикации на сайте совета.
В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Британии после нападения 17-летнего подростка на детей с ножом в городе Саутпорт. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии.
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения.
На фоне беспорядков власти Британии трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.