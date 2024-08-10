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В Британии за неделю задержали около 740 человек из-за беспорядков - РИА Новости, 10.08.2024
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00:22 10.08.2024 (обновлено: 02:19 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/britanija-1965316497.html
В Британии за неделю задержали около 740 человек из-за беспорядков
В Британии за неделю задержали около 740 человек из-за беспорядков - РИА Новости, 10.08.2024
В Британии за неделю задержали около 740 человек из-за беспорядков
Около 740 человек задержаны в Великобритании за последнюю неделю на фоне массовых протестов, сообщает Национальный совет начальников полиции (NPCC). РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T00:22
2024-08-10T02:19
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Около 740 человек задержаны в Великобритании за последнюю неделю на фоне массовых протестов, сообщает Национальный совет начальников полиции (NPCC). &quot;За последнюю неделю было произведено приблизительно 741 задержание и предъявлены обвинения приблизительно 302 лицам в связи с нарушением общественного порядка с применением насилия&quot;, — говорится в публикации на сайте совета.В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Британии после нападения 17-летнего подростка на детей с ножом в городе Саутпорт. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Британии трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
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в мире, россия, великобритания, руанда, кир стармер, беспорядки в британии
В мире, Россия, Великобритания, Руанда, Кир Стармер, Беспорядки в Британии
В Британии за неделю задержали около 740 человек из-за беспорядков

Полиция: около 740 человек задержаны в Британии за неделю на фоне беспорядков

© AP Photo / PA / Stefan RousseauСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / PA / Stefan Rousseau
Сотрудники полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Около 740 человек задержаны в Великобритании за последнюю неделю на фоне массовых протестов, сообщает Национальный совет начальников полиции (NPCC).
«

"За последнюю неделю было произведено приблизительно 741 задержание и предъявлены обвинения приблизительно 302 лицам в связи с нарушением общественного порядка с применением насилия", — говорится в публикации на сайте совета.

В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Британии после нападения 17-летнего подростка на детей с ножом в городе Саутпорт. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии.
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения.
На фоне беспорядков власти Британии трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
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