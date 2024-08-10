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Над территорией России за ночь сбили 32 беспилотника

Над территорией России за ночь сбили 32 беспилотника - РИА Новости, 10.08.2024

Над территорией России за ночь сбили 32 беспилотника

Российская ПВО перехватила и уничтожила 32 украинских БПЛА самолетного типа над Курской и Ярославской областями, сообщило утром в субботу Минобороны России. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T07:14

2024-08-10T07:14

2024-08-10T07:23

россия

безопасность

ярославская область

курская область

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российская ПВО перехватила и уничтожила 32 украинских БПЛА самолетного типа над Курской и Ярославской областями, сообщило утром в субботу Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 БПЛА самолетного типа: 26 - над Курской областью и 6 над Ярославской областью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

россия

ярославская область

курская область

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россия, безопасность, ярославская область, курская область