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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.08.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T07:52

2024-08-10T07:52

2024-08-10T07:52

воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в 2.43 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия