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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.08.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T07:52
2024-08-10T07:52
2024-08-10T07:52
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в 2.43 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА