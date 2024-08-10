https://ria.ru/20240810/boeing-1965321296.html

Boeing получил дополнительный контракт на создание двух самолетов E-7A

Boeing получил дополнительный контракт на создание двух самолетов E-7A - РИА Новости, 10.08.2024

Boeing получил дополнительный контракт на создание двух самолетов E-7A

Компания Boeing получила дополнительный контракт на сумму 2,6 миллиарда долларов на создание двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-7A AEW&C... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T01:33

2024-08-10T01:33

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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Компания Boeing получила дополнительный контракт на сумму 2,6 миллиарда долларов на создание двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-7A AEW&C Wedgetail, сообщил Пентагон в пятницу. "Компания Boeing... получила дополнение к ранее выделенному контракту... на быстрое создание прототипных образцов E-7A на сумму 2 миллиарда 560 миллионов 846 тысяч 860 долларов", - сообщило оборонное ведомство США. Контракт должен быть выполнен до 28 августа 2029 года, говорится в сообщении. Как пояснила компания Boeing, соглашение включает разработку, подготовку и техподдержку двух прототипов самолетов E-7A AEW&C Wedgetail, которые будет находится в распоряжении ВВС США. Согласно информации на сайте Пентагона, в феврале 2023 года компания получила контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов на реализацию начальной стадии разработки прототипа E-7A, он истекает в августе текущего года. Как сообщается на сайте компании, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AEW&C) Boeing E-7 обеспечивает непревзойденные возможности мониторинга воздушного пространства, связи с наземными, надводными и воздушными средствами, а также обеспечивает интеграцию в рамках объединенных сил. В настоящее время самолеты E-7A AEW&C, созданные на базе самолета Boeing 737-700 NG, находятся на службе ВВС Австралии, Республики Корея и Турецких ВВС, сообщили в Boeing, три самолета E-7A AEW&C в настоящее время создаются для ВВС Великобритании E-7A AEW&C, а НАТО уже выбрало E-7A в качестве приоритетной модели. В компании подчеркивают, что новинка обладает более низкой стоимостью и более низкими затратами при обслуживании, чем ее предшественник, а также имеет более высокие показатели готовности к выполнению миссий и непревзойденная совместимость.

https://ria.ru/20240327/boeing-1936058700.html

https://ria.ru/20230924/boeing-1898283138.html

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