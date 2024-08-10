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США призвали Израиль в срочном порядке достичь прекращения огня в Газе - РИА Новости, 10.08.2024
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03:02 10.08.2024 (обновлено: 03:19 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/blinken-1965324959.html
США призвали Израиль в срочном порядке достичь прекращения огня в Газе
США призвали Израиль в срочном порядке достичь прекращения огня в Газе - РИА Новости, 10.08.2024
США призвали Израиль в срочном порядке достичь прекращения огня в Газе
Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с израильским министром обороны Йоавом Галантом призвал в срочном порядке достичь прекращения огня в Газе и вновь... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T03:02
2024-08-10T03:19
в мире
сша
израиль
египет
энтони блинкен
хамас
государственный департамент сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с израильским министром обороны Йоавом Галантом призвал в срочном порядке достичь прекращения огня в Газе и вновь подтвердил приверженность США по обеспечению безопасности Израиля, заявил в субботу Госдепартамент США. Ранее Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки. &quot;Госсекретарь вновь подчеркнул настоятельную необходимость достижения прекращения огня в секторе Газа, что обеспечит освобождение заложников, позволит увеличить объем гуманитарной помощи и создаст условия для расширения региональной стабильности. Он также подчеркнул важность достижения дипломатического урегулирования, которое позволит как израильским, так и ливанским семьям вернуться в свои дома&quot;, — следует из заявления госдепартамента.В пятницу высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США считают, что Израиль и палестинское движение ХАМАС пока не готовы заключить соглашение о прекращении огня в Газе, сторонам все еще предстоит "много работы".
https://ria.ru/20240809/khaniya-1965314685.html
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в мире, сша, израиль, египет, энтони блинкен, хамас, государственный департамент сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Египет, Энтони Блинкен, ХАМАС, Государственный департамент США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США призвали Израиль в срочном порядке достичь прекращения огня в Газе

Блинкен в разговоре с министром обороны Израиля призвал достичь прекращения огня

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с израильским министром обороны Йоавом Галантом призвал в срочном порядке достичь прекращения огня в Газе и вновь подтвердил приверженность США по обеспечению безопасности Израиля, заявил в субботу Госдепартамент США.
Ранее Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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Вчера, 23:54
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"Госсекретарь вновь подчеркнул настоятельную необходимость достижения прекращения огня в секторе Газа, что обеспечит освобождение заложников, позволит увеличить объем гуманитарной помощи и создаст условия для расширения региональной стабильности. Он также подчеркнул важность достижения дипломатического урегулирования, которое позволит как израильским, так и ливанским семьям вернуться в свои дома", — следует из заявления госдепартамента.

В пятницу высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США считают, что Израиль и палестинское движение ХАМАС пока не готовы заключить соглашение о прекращении огня в Газе, сторонам все еще предстоит "много работы".
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В миреСШАИзраильЕгипетЭнтони БлинкенХАМАСГосударственный департамент СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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