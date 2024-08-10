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США призвали Израиль в срочном порядке достичь прекращения огня в Газе
США призвали Израиль в срочном порядке достичь прекращения огня в Газе - РИА Новости, 10.08.2024
США призвали Израиль в срочном порядке достичь прекращения огня в Газе
Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с израильским министром обороны Йоавом Галантом призвал в срочном порядке достичь прекращения огня в Газе и вновь... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T03:02
2024-08-10T03:02
2024-08-10T03:19
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с израильским министром обороны Йоавом Галантом призвал в срочном порядке достичь прекращения огня в Газе и вновь подтвердил приверженность США по обеспечению безопасности Израиля, заявил в субботу Госдепартамент США. Ранее Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки. "Госсекретарь вновь подчеркнул настоятельную необходимость достижения прекращения огня в секторе Газа, что обеспечит освобождение заложников, позволит увеличить объем гуманитарной помощи и создаст условия для расширения региональной стабильности. Он также подчеркнул важность достижения дипломатического урегулирования, которое позволит как израильским, так и ливанским семьям вернуться в свои дома", — следует из заявления госдепартамента.В пятницу высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США считают, что Израиль и палестинское движение ХАМАС пока не готовы заключить соглашение о прекращении огня в Газе, сторонам все еще предстоит "много работы".
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в мире, сша, израиль, египет, энтони блинкен, хамас, государственный департамент сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Египет, Энтони Блинкен, ХАМАС, Государственный департамент США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США призвали Израиль в срочном порядке достичь прекращения огня в Газе
Блинкен в разговоре с министром обороны Израиля призвал достичь прекращения огня