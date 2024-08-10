В Белоруссии нашли обломки уничтоженных дронов, залетевших с Украины
ОНТ: найдены обломки уничтоженных над Белоруссией дронов, залетевших с Украины
© ONT NEWSОбломки сбитых беспилотников, залетевших накануне с Украины на территорию Белоруссии. Кадр видео
Обломки сбитых беспилотников, залетевших накануне с Украины на территорию Белоруссии. Кадр видео
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Обнаружены обломки уничтоженных над Белоруссией беспилотников, залетевших в республику накануне с территории Украины, соответствующие кадры обнародовал белорусский государственный телеканал ОНТ.
В Telegram телеканал опубликовал видео Министерства обороны Белоруссии. На кадрах, снятых в лесистой местности, запечатлены обломки дронов. СМИ отмечает, что это "кадры со сбитыми над территорией Беларуси БПЛА".
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"Найденные беспилотники изучат специалисты", — добавляет телеканал.
В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что накануне вечером над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, другие были уничтожены российскими коллегами над территорией России. Лукашенко добавлял, что идет поиск обломков.
Белорусский лидер назвал произошедшее провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Виктор Хренин сообщил, что Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.