https://ria.ru/20240810/bespilotniki-1965367270.html

Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 10.08.2024

Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Два населенных пункта в Белгородской области атакованы украинскими дронами, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T12:33

2024-08-10T12:33

2024-08-10T12:33

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Два населенных пункта в Белгородской области атакованы украинскими дронами, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Два населенных пункта атакованы дронами ВСУ. Обошлось без пострадавших. В селе Нечаевка Белгородского района на парковке сельхозпредприятия БПЛА атаковал легковой автомобиль. Транспортное средство полностью уничтожено. В хуторе Климовое Борисовского района в результате атаки беспилотника в одном частном доме выбиты окна, пробита крыша и посечен фасад", - написал он.

https://ria.ru/20240420/gladkov-1941170941.html

белгородская область

белгородский район

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины