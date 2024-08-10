https://ria.ru/20240810/bespilotniki-1965367270.html
Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 10.08.2024
Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Два населенных пункта в Белгородской области атакованы украинскими дронами, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T12:33
2024-08-10T12:33
2024-08-10T12:33
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Два населенных пункта в Белгородской области атакованы украинскими дронами, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Два населенных пункта атакованы дронами ВСУ. Обошлось без пострадавших. В селе Нечаевка Белгородского района на парковке сельхозпредприятия БПЛА атаковал легковой автомобиль. Транспортное средство полностью уничтожено. В хуторе Климовое Борисовского района в результате атаки беспилотника в одном частном доме выбиты окна, пробита крыша и посечен фасад", - написал он.
https://ria.ru/20240420/gladkov-1941170941.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Гладков: украинские дроны атаковали два белгородских населенных пункта