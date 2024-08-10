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Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 10.08.2024
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12:33 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/bespilotniki-1965367270.html
Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 10.08.2024
Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Два населенных пункта в Белгородской области атакованы украинскими дронами, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T12:33
2024-08-10T12:33
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Два населенных пункта в Белгородской области атакованы украинскими дронами, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Два населенных пункта атакованы дронами ВСУ. Обошлось без пострадавших. В селе Нечаевка Белгородского района на парковке сельхозпредприятия БПЛА атаковал легковой автомобиль. Транспортное средство полностью уничтожено. В хуторе Климовое Борисовского района в результате атаки беспилотника в одном частном доме выбиты окна, пробита крыша и посечен фасад", - написал он.
https://ria.ru/20240420/gladkov-1941170941.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: украинские дроны атаковали два белгородских населенных пункта

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Два населенных пункта в Белгородской области атакованы украинскими дронами, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Два населенных пункта атакованы дронами ВСУ. Обошлось без пострадавших. В селе Нечаевка Белгородского района на парковке сельхозпредприятия БПЛА атаковал легковой автомобиль. Транспортное средство полностью уничтожено. В хуторе Климовое Борисовского района в результате атаки беспилотника в одном частном доме выбиты окна, пробита крыша и посечен фасад", - написал он.
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ПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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