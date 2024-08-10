Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 10.08.2024 (обновлено: 13:35 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/bespilotnik-1965371345.html
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.08.2024
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Российская ПВО сбила БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:20
2024-08-10T13:35
белгородская область
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российская ПВО сбила БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило в субботу Минобороны РФ."Около 12.05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240810/shebekino-1965372095.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия
В Белгородской области сбили украинский беспилотник

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российская ПВО сбила БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Около 12.05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, уточнили в ведомстве.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
При обстреле Шебекино пострадала женщина
Вчера, 13:25
 
Белгородская областьРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала