https://ria.ru/20240810/bespilotnik-1965371345.html

В Белгородской области сбили украинский беспилотник

В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.08.2024

В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Российская ПВО сбила БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T13:20

2024-08-10T13:20

2024-08-10T13:35

белгородская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российская ПВО сбила БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило в субботу Минобороны РФ."Около 12.05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, уточнили в ведомстве.

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белгородская область

россия

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Варвара Скокшина

белгородская область, россия, происшествия