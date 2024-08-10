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Белоруссия заявила Украине протест из-за инцидента с дронами - РИА Новости, 10.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:09 10.08.2024 (обновлено: 19:43 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/belorussiya-1965416442.html
Белоруссия заявила Украине протест из-за инцидента с дронами
Белоруссия заявила Украине протест из-за инцидента с дронами - РИА Новости, 10.08.2024
Белоруссия заявила Украине протест из-за инцидента с дронами
Белоруссия заявила Украине протест из-за нарушения границы группой беспилотников, сообщила пресс-служба белорусского МИД. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T19:09
2024-08-10T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
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МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Белоруссия заявила Украине протест из-за нарушения границы группой беспилотников, сообщила пресс-служба белорусского МИД.&quot;В МИД была вызвана временная поверенная в делах Украины в Республике Беларусь Ольга Тимуш. Украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины&quot;, — указали в ведомстве.Минск потребовал принять исчерпывающие меры для исключения подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе.Дипломата также предупредили, что Белоруссия поднимет вопрос о целесообразности присутствия диппредставительства Украины в Минске в случае новых провокаций."Временная поверенная была предупреждена о том, что в случае повторения таких провокаций белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории", — указали в МИД.Сегодня днем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вечером 9 августа около десяти воздушных целей нарушили границу со стороны Украины. В полную боевую готовность привели ПВО, в воздух подняли самолеты и вертолет. Несколько целей удалось сбить, в Минске подозревают, что это были ударные беспилотники. Оставшиеся объекты "передали" на сопровождение России, так как у двух стран общая система ПВО. Лукашенко добавил, что, по информации российских военных, оставшиеся цели сбили в Ярославской области.
https://ria.ru/20240810/minsk-1965390719.html
https://ria.ru/20240810/lukashenko-1965374107.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, МИД Белоруссии
Белоруссия заявила Украине протест из-за инцидента с дронами

Минск заявил протест временной поверенной в делах Украины из-за инцидента с БПЛА

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Белоруссия заявила Украине протест из-за нарушения границы группой беспилотников, сообщила пресс-служба белорусского МИД.
«

"В МИД была вызвана временная поверенная в делах Украины в Республике Беларусь Ольга Тимуш. Украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины", — указали в ведомстве.

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Минск потребовал принять исчерпывающие меры для исключения подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе.
Дипломата также предупредили, что Белоруссия поднимет вопрос о целесообразности присутствия диппредставительства Украины в Минске в случае новых провокаций.
«
"Временная поверенная была предупреждена о том, что в случае повторения таких провокаций белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории", — указали в МИД.
Сегодня днем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вечером 9 августа около десяти воздушных целей нарушили границу со стороны Украины. В полную боевую готовность привели ПВО, в воздух подняли самолеты и вертолет. Несколько целей удалось сбить, в Минске подозревают, что это были ударные беспилотники. Оставшиеся объекты "передали" на сопровождение России, так как у двух стран общая система ПВО. Лукашенко добавил, что, по информации российских военных, оставшиеся цели сбили в Ярославской области.
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