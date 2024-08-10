https://ria.ru/20240810/belorussiya-1965416442.html

Белоруссия заявила Украине протест из-за инцидента с дронами

Белоруссия заявила Украине протест из-за инцидента с дронами - РИА Новости, 10.08.2024

Белоруссия заявила Украине протест из-за инцидента с дронами

Белоруссия заявила Украине протест из-за нарушения границы группой беспилотников, сообщила пресс-служба белорусского МИД. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T19:09

2024-08-10T19:09

2024-08-10T19:43

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МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Белоруссия заявила Украине протест из-за нарушения границы группой беспилотников, сообщила пресс-служба белорусского МИД."В МИД была вызвана временная поверенная в делах Украины в Республике Беларусь Ольга Тимуш. Украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины", — указали в ведомстве.Минск потребовал принять исчерпывающие меры для исключения подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе.Дипломата также предупредили, что Белоруссия поднимет вопрос о целесообразности присутствия диппредставительства Украины в Минске в случае новых провокаций."Временная поверенная была предупреждена о том, что в случае повторения таких провокаций белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории", — указали в МИД.Сегодня днем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вечером 9 августа около десяти воздушных целей нарушили границу со стороны Украины. В полную боевую готовность привели ПВО, в воздух подняли самолеты и вертолет. Несколько целей удалось сбить, в Минске подозревают, что это были ударные беспилотники. Оставшиеся объекты "передали" на сопровождение России, так как у двух стран общая система ПВО. Лукашенко добавил, что, по информации российских военных, оставшиеся цели сбили в Ярославской области.

https://ria.ru/20240810/minsk-1965390719.html

https://ria.ru/20240810/lukashenko-1965374107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, украина, мид белоруссии