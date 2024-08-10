Белоруссия заявила Украине протест из-за инцидента с дронами
Минск заявил протест временной поверенной в делах Украины из-за инцидента с БПЛА
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Белоруссия заявила Украине протест из-за нарушения границы группой беспилотников, сообщила пресс-служба белорусского МИД.
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"В МИД была вызвана временная поверенная в делах Украины в Республике Беларусь Ольга Тимуш. Украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины", — указали в ведомстве.
Минск потребовал принять исчерпывающие меры для исключения подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе.
Дипломата также предупредили, что Белоруссия поднимет вопрос о целесообразности присутствия диппредставительства Украины в Минске в случае новых провокаций.
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"Временная поверенная была предупреждена о том, что в случае повторения таких провокаций белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории", — указали в МИД.
Сегодня днем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вечером 9 августа около десяти воздушных целей нарушили границу со стороны Украины. В полную боевую готовность привели ПВО, в воздух подняли самолеты и вертолет. Несколько целей удалось сбить, в Минске подозревают, что это были ударные беспилотники. Оставшиеся объекты "передали" на сопровождение России, так как у двух стран общая система ПВО. Лукашенко добавил, что, по информации российских военных, оставшиеся цели сбили в Ярославской области.