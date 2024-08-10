https://ria.ru/20240810/belorussiya-1965399921.html

Минск после инцидента с дронами ВСУ инициирует консультации с союзниками

Минск после инцидента с дронами ВСУ инициирует консультации с союзниками - РИА Новости, 10.08.2024

Минск после инцидента с дронами ВСУ инициирует консультации с союзниками

МИД Белоруссии заявил, что доведет данные об инциденте с украинскими беспилотниками до ООН и ОБСЕ, а также до членов других объединений, в которых участвует... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T16:44

2024-08-10T16:44

2024-08-10T16:44

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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что доведет данные об инциденте с украинскими беспилотниками до ООН и ОБСЕ, а также до членов других объединений, в которых участвует Минск. В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в пятницу вечером над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Лукашенко назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны республики Виктор Хренин сообщил, что президент дал указания усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной. "В связи с опасностью ситуации и глобальными рисками МИД Беларуси незамедлительно доведет подробную информацию об инциденте до профильных структур ООН и ОБСЕ, а также до членов международных организаций и объединений, участником которых является Республика Беларусь. Нами также будут инициированы соответствующие консультации со своими союзниками и партнерами, а также по линии международных структур", - говорится в комментарии пресс-службы на сайте министерства. Подчеркивается, что Беларусь будет в "полной мере использовать свое право на самооборону и должным образом отвечать на любые провокации или враждебные действия".

https://ria.ru/20240810/minsk-1965390719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, минск, россия, виктор хренин, александр лукашенко, обсе, оон, в мире