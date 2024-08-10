https://ria.ru/20240810/belorussiya-1965396792.html

МИД Белоруссии обвинил внешних игроков в подстрекательстве Киева

МИД Белоруссии обвинил внешних игроков в подстрекательстве Киева - РИА Новости, 10.08.2024

МИД Белоруссии обвинил внешних игроков в подстрекательстве Киева

МИД Белоруссии заявил, что украинская провокация с пролетом беспилотников над белорусской территорией могла быть предпринята при подстрекательстве внешних... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T16:19

2024-08-10T16:19

2024-08-10T16:36

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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что украинская провокация с пролетом беспилотников над белорусской территорией могла быть предпринята при подстрекательстве внешних игроков, призвал стороны одуматься и остановиться."Девятого августа группа запущенных с территории Украины ударных беспилотных летательных аппаратов нарушила границу Республики Беларусь и в этой связи была сбита силами ПВО нашей страны. Данные преступные действия радикально эскалируют ситуацию и представляют собой опасную попытку расшить зону текущего в нашем регионе конфликта. При этом вовлечь пытаются Беларусь, которая неизменно выступает за урегулирование кризиса и прекращение кровопролития", - говорится в комментарии пресс-службы на сайте министерства.Подчеркивается, что такие шаги предпринимаются украинским руководством "при явном попустительстве или даже подстрекательстве известных внешних игроков"."Решительно призываем эти стороны одуматься и остановиться. Обращаемся к народам соседней Европы: в случае расширения конфликта пожар охватит весь регион и перекинется, в том числе, на страны ЕС. Победителей не будет! Остудите своих воинствующих политиков!" - подчеркивает МИД Белоруссии.

https://ria.ru/20240810/belorussija-1965385515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, минск, обсе, оон, украина, евросоюз