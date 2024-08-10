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МИД Белоруссии обвинил внешних игроков в подстрекательстве Киева - РИА Новости, 10.08.2024
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16:19 10.08.2024 (обновлено: 16:36 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/belorussiya-1965396792.html
МИД Белоруссии обвинил внешних игроков в подстрекательстве Киева
МИД Белоруссии обвинил внешних игроков в подстрекательстве Киева - РИА Новости, 10.08.2024
МИД Белоруссии обвинил внешних игроков в подстрекательстве Киева
МИД Белоруссии заявил, что украинская провокация с пролетом беспилотников над белорусской территорией могла быть предпринята при подстрекательстве внешних... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T16:19
2024-08-10T16:36
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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что украинская провокация с пролетом беспилотников над белорусской территорией могла быть предпринята при подстрекательстве внешних игроков, призвал стороны одуматься и остановиться."Девятого августа группа запущенных с территории Украины ударных беспилотных летательных аппаратов нарушила границу Республики Беларусь и в этой связи была сбита силами ПВО нашей страны. Данные преступные действия радикально эскалируют ситуацию и представляют собой опасную попытку расшить зону текущего в нашем регионе конфликта. При этом вовлечь пытаются Беларусь, которая неизменно выступает за урегулирование кризиса и прекращение кровопролития", - говорится в комментарии пресс-службы на сайте министерства.Подчеркивается, что такие шаги предпринимаются украинским руководством "при явном попустительстве или даже подстрекательстве известных внешних игроков"."Решительно призываем эти стороны одуматься и остановиться. Обращаемся к народам соседней Европы: в случае расширения конфликта пожар охватит весь регион и перекинется, в том числе, на страны ЕС. Победителей не будет! Остудите своих воинствующих политиков!" - подчеркивает МИД Белоруссии.
https://ria.ru/20240810/belorussija-1965385515.html
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в мире, белоруссия, минск, обсе, оон, украина, евросоюз
В мире, Белоруссия, Минск, ОБСЕ, ООН, Украина, Евросоюз
МИД Белоруссии обвинил внешних игроков в подстрекательстве Киева

МИД Белоруссии: пролет БПЛА Украины мог быть следствием подстрекательства

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что украинская провокация с пролетом беспилотников над белорусской территорией могла быть предпринята при подстрекательстве внешних игроков, призвал стороны одуматься и остановиться.
"Девятого августа группа запущенных с территории Украины ударных беспилотных летательных аппаратов нарушила границу Республики Беларусь и в этой связи была сбита силами ПВО нашей страны. Данные преступные действия радикально эскалируют ситуацию и представляют собой опасную попытку расшить зону текущего в нашем регионе конфликта. При этом вовлечь пытаются Беларусь, которая неизменно выступает за урегулирование кризиса и прекращение кровопролития", - говорится в комментарии пресс-службы на сайте министерства.
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Подчеркивается, что такие шаги предпринимаются украинским руководством "при явном попустительстве или даже подстрекательстве известных внешних игроков".
"Решительно призываем эти стороны одуматься и остановиться. Обращаемся к народам соседней Европы: в случае расширения конфликта пожар охватит весь регион и перекинется, в том числе, на страны ЕС. Победителей не будет! Остудите своих воинствующих политиков!" - подчеркивает МИД Белоруссии.
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