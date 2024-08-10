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МИД Белоруссии осудил нападение ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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14:35 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/belorussiya-1965382021.html
МИД Белоруссии осудил нападение ВСУ в Курской области
МИД Белоруссии осудил нападение ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
МИД Белоруссии осудил нападение ВСУ в Курской области
МИД Белоруссии осудил нападение ВСУ в Курской области, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией, и заявил, что атаки на гражданское... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:35
2024-08-10T14:35
курская область
россия
белоруссия
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
происшествия
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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. МИД Белоруссии осудил нападение ВСУ в Курской области, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией, и заявил, что атаки на гражданское население, акты террора неприемлемы. "С огромной тревогой и болью воспринимаем события, происходящие в последние дни в Курской области Российской Федерации. Все эти действия украинская сторона предпринимает на фоне заявлений своего политического руководства о готовности к переговорам. На самом же деле подобные вылазки и эскалация лишь отдаляют перспективы их возобновления и прекращения конфликта, к чему неизменно призывает белорусская сторона", - говорится в распространенном в субботу заявлении белорусского внешнеполитического ведомства. В нем подчеркивается, что Минск решительно осуждает "действия украинских вооруженных формирований, которые пошли на эту бессмысленную авантюру, ужесточающую конфликт в нашем регионе". "Для нас неприемлемы атаки на гражданское население, мирные села и города, целенаправленное повреждение инфраструктуры, акты террора. Выражаем поддержку и солидарность с жителями Курской области. Семьям и близким погибших выражаем соболезнования, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
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курская область, россия, белоруссия, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Россия, Белоруссия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Происшествия
МИД Белоруссии осудил нападение ВСУ в Курской области

МИД Белоруссии: атаки на гражданское население неприемлемы

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramМесто обстрела села Гуево Суджанского района Курской области
Место обстрела села Гуево Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Место обстрела села Гуево Суджанского района Курской области. Архивное фото
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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. МИД Белоруссии осудил нападение ВСУ в Курской области, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией, и заявил, что атаки на гражданское население, акты террора неприемлемы.
"С огромной тревогой и болью воспринимаем события, происходящие в последние дни в Курской области Российской Федерации. Все эти действия украинская сторона предпринимает на фоне заявлений своего политического руководства о готовности к переговорам. На самом же деле подобные вылазки и эскалация лишь отдаляют перспективы их возобновления и прекращения конфликта, к чему неизменно призывает белорусская сторона", - говорится в распространенном в субботу заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.
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В нем подчеркивается, что Минск решительно осуждает "действия украинских вооруженных формирований, которые пошли на эту бессмысленную авантюру, ужесточающую конфликт в нашем регионе".
"Для нас неприемлемы атаки на гражданское население, мирные села и города, целенаправленное повреждение инфраструктуры, акты террора. Выражаем поддержку и солидарность с жителями Курской области. Семьям и близким погибших выражаем соболезнования, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
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В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
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Курская областьРоссияБелоруссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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