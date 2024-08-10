https://ria.ru/20240810/belorussiya-1965382021.html

МИД Белоруссии осудил нападение ВСУ в Курской области

МИД Белоруссии осудил нападение ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

МИД Белоруссии осудил нападение ВСУ в Курской области

МИД Белоруссии осудил нападение ВСУ в Курской области, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией, и заявил, что атаки на гражданское... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T14:35

2024-08-10T14:35

2024-08-10T14:35

курская область

россия

белоруссия

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

происшествия

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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. МИД Белоруссии осудил нападение ВСУ в Курской области, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией, и заявил, что атаки на гражданское население, акты террора неприемлемы. "С огромной тревогой и болью воспринимаем события, происходящие в последние дни в Курской области Российской Федерации. Все эти действия украинская сторона предпринимает на фоне заявлений своего политического руководства о готовности к переговорам. На самом же деле подобные вылазки и эскалация лишь отдаляют перспективы их возобновления и прекращения конфликта, к чему неизменно призывает белорусская сторона", - говорится в распространенном в субботу заявлении белорусского внешнеполитического ведомства. В нем подчеркивается, что Минск решительно осуждает "действия украинских вооруженных формирований, которые пошли на эту бессмысленную авантюру, ужесточающую конфликт в нашем регионе". "Для нас неприемлемы атаки на гражданское население, мирные села и города, целенаправленное повреждение инфраструктуры, акты террора. Выражаем поддержку и солидарность с жителями Курской области. Семьям и близким погибших выражаем соболезнования, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, белоруссия, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, происшествия