https://ria.ru/20240810/belorussiya-1965359695.html

Лукашенко сообщил об уничтожении воздушных целей над Белоруссией

Лукашенко сообщил об уничтожении воздушных целей над Белоруссией - РИА Новости, 10.08.2024

Лукашенко сообщил об уничтожении воздушных целей над Белоруссией

Над Белоруссией сбили украинские воздушные цели, сообщил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T11:49

2024-08-10T11:49

2024-08-10T13:52

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МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Над Белоруссией сбили украинские воздушные цели, сообщил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит агентство Sputnik Беларусь."Вчера в 18:10 силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. Дело в том, что (мы подозреваем, что это не в первый раз) Вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас, в районе Костюковичского района", — сказал он.Глава государства уточнил, что с территории Украины следовало около десятка целей, силы ПВО привели в полную боевую готовность для их перехвата. В воздух подняли самолеты и вертолет. Также в повышенную боевую готовность перевели средства РСЗО."В 19:04 на высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено", — отметил Лукашенко.По его словам, Минск подозревает, что это были ударные беспилотники. Президент подчеркнул, что они летели с Украины, нарушив воздушное пространство республики.Часть целей уничтожили над территорией Белоруссии, часть "передали" России, так как у двух стран общая система ПВО, напомнил Лукашенко. Он добавил, что, по информации российских военных, оставшиеся цели сбили в Ярославской области. "Первое направление — Смоленск. Но потом они изменили траекторию полета — те, которые над Россией, остались и направились в район Ярославля. Но были перехвачены уже российскими системами ПВО и уничтожены", — уточнил Лукашенко.Белорусский лидер поручил Министерству обороны и Генеральному штабу Вооруженных сил республики провести соответствующие мероприятия для надежного обеспечения безопасности государства. "Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся. <...> Неприятно то, что украинцы <...> этим самым показывают, что ни к какому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности. Два дня назад атака на курском направлении. <...> Ну и вот эта провокация с целью ударов по Российской Федерации", — сказал он.Лукашенко также утверждает, что украинские войска начали окапываться в курском приграничье.Кроме того, президент отметил высокий уровень взаимодействия с российскими войсками ПВО, указав, что военные уничтожили абсолютно все цели.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957587483.html

https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939464688.html

https://ria.ru/20240721/belorussija-1961074352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, россия