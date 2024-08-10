https://ria.ru/20240810/belorussija-1965385515.html

Посольство Белоруссии оценило работу союзной системы ПВО

Посольство Белоруссии оценило работу союзной системы ПВО - РИА Новости, 10.08.2024

Посольство Белоруссии оценило работу союзной системы ПВО

Ситуация со сбитыми над Белоруссией украинскими, предположительно, беспилотниками доказывает, что степень военных угроз для республики не уменьшилась, однако... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T15:02

2024-08-10T15:02

2024-08-10T15:02

белоруссия

россия

александр лукашенко

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ситуация со сбитыми над Белоруссией украинскими, предположительно, беспилотниками доказывает, что степень военных угроз для республики не уменьшилась, однако союзная система ПВО работает хорошо, заявил советник-посланник посольства Белоруссии в РФ Александр Шпаковский. "Степень военных угроз для нас отнюдь не уменьшилась. Положительным аспектом остаётся тот факт, что союзная система противовоздушной обороны работает достаточно эффективно", - написал Шпаковский в своем Telegram-канале. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что накануне вечером над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ.

https://ria.ru/20240809/lukashenko-1965310391.html

белоруссия

россия

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белоруссия, россия, александр лукашенко