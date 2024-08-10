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Белоруссия окажет гуманитарную помощь Кении - РИА Новости, 10.08.2024
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01:37 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/belorussija-1965321474.html
Белоруссия окажет гуманитарную помощь Кении
Белоруссия окажет гуманитарную помощь Кении - РИА Новости, 10.08.2024
Белоруссия окажет гуманитарную помощь Кении
Правительство Белоруссии своим постановлением распорядилось оказать гуманитарную помощь Кении, говорится в опубликованном на национальном правовом... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T01:37
2024-08-10T01:37
в мире
белоруссия
кения
белгоспищепром
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
трансавиаэкспорт
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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением распорядилось оказать гуманитарную помощь Кении, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении Совета министров. "Министерству по чрезвычайным ситуациям, министерству здравоохранения, концерну "Белгоспищепром" обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Республике Кения", - говорится в документе. Министерству транспорта и коммуникаций и МЧС Белоруссии поручено обеспечить организацию доставки гуманитарной помощи. Ее доставит авиакомпания "Трансавиаэкспорт". В перечне товаров, входящих в гуманитарную помощь, - мясные консервы, лекарства, фруктовые пюре на общую сумму 638 184,68 белорусских рублей, или более 205 тысяч долларов. В мае сообщалось, что проливные дожди в Кении, усиленные погодным феноменом Эль-Ниньо, по данным правительства африканской страны, с марта унесли жизни по меньшей мере 277 человек в результате стихийных бедствий, связанных с наводнениями. Более 290 тысяч человек вынуждены были покинуть свои жилища.
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в мире, белоруссия, кения, белгоспищепром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), трансавиаэкспорт
В мире, Белоруссия, Кения, Белгоспищепром, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Трансавиаэкспорт
Белоруссия окажет гуманитарную помощь Кении

Власти Белоруссии распорядились оказать гуманитарную помощь Кении

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Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением распорядилось оказать гуманитарную помощь Кении, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении Совета министров.
«
"Министерству по чрезвычайным ситуациям, министерству здравоохранения, концерну "Белгоспищепром" обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Республике Кения", - говорится в документе.
Министерству транспорта и коммуникаций и МЧС Белоруссии поручено обеспечить организацию доставки гуманитарной помощи. Ее доставит авиакомпания "Трансавиаэкспорт".
В перечне товаров, входящих в гуманитарную помощь, - мясные консервы, лекарства, фруктовые пюре на общую сумму 638 184,68 белорусских рублей, или более 205 тысяч долларов.
В мае сообщалось, что проливные дожди в Кении, усиленные погодным феноменом Эль-Ниньо, по данным правительства африканской страны, с марта унесли жизни по меньшей мере 277 человек в результате стихийных бедствий, связанных с наводнениями. Более 290 тысяч человек вынуждены были покинуть свои жилища.
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В миреБелоруссияКенияБелгоспищепромМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Трансавиаэкспорт
 
 
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