https://ria.ru/20240810/belorussija-1965321474.html

Белоруссия окажет гуманитарную помощь Кении

Белоруссия окажет гуманитарную помощь Кении - РИА Новости, 10.08.2024

Белоруссия окажет гуманитарную помощь Кении

Правительство Белоруссии своим постановлением распорядилось оказать гуманитарную помощь Кении, говорится в опубликованном на национальном правовом... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T01:37

2024-08-10T01:37

2024-08-10T01:37

в мире

белоруссия

кения

белгоспищепром

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

трансавиаэкспорт

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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением распорядилось оказать гуманитарную помощь Кении, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении Совета министров. "Министерству по чрезвычайным ситуациям, министерству здравоохранения, концерну "Белгоспищепром" обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Республике Кения", - говорится в документе. Министерству транспорта и коммуникаций и МЧС Белоруссии поручено обеспечить организацию доставки гуманитарной помощи. Ее доставит авиакомпания "Трансавиаэкспорт". В перечне товаров, входящих в гуманитарную помощь, - мясные консервы, лекарства, фруктовые пюре на общую сумму 638 184,68 белорусских рублей, или более 205 тысяч долларов. В мае сообщалось, что проливные дожди в Кении, усиленные погодным феноменом Эль-Ниньо, по данным правительства африканской страны, с марта унесли жизни по меньшей мере 277 человек в результате стихийных бедствий, связанных с наводнениями. Более 290 тысяч человек вынуждены были покинуть свои жилища.

https://ria.ru/20231130/pshenitsa-1913019255.html

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в мире, белоруссия, кения, белгоспищепром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), трансавиаэкспорт