https://ria.ru/20240810/aviareys-1965392447.html

Авиарейс Самара — Новосибирск отменили по технической причине

Авиарейс Самара — Новосибирск отменили по технической причине - РИА Новости, 10.08.2024

Авиарейс Самара — Новосибирск отменили по технической причине

Авиарейс Самара - Новосибирск отменен по технической причине, пассажиров переоформят на следующий рейс, назначенный на 23.20 (22.20 мск), сообщила Приволжская... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T15:45

2024-08-10T15:45

2024-08-10T18:20

происшествия

самара

новосибирск

s7 airlines

курумоч (аэропорт)

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САМАРА, 10 авг - РИА Новости. Авиарейс Самара - Новосибирск отменен по технической причине, пассажиров переоформят на следующий рейс, назначенный на 23.20 (22.20 мск), сообщила Приволжская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 10 августа произошла отмена рейса № SBI-5032 сообщением Самара - Новосибирск (авиакомпания "S7") по технической причине. Авиакомпания производит переоформление пассажиров на рейс № SBI-5034, вылет которого запланирован в 23.20 (22.20 мск)", - говорится в сообщении надзорного ведомства. По данным онлайн-табло самарского аэропорта Курумоч, отмененный рейс был запланирован на 14.15 мск. Всего на авиарейс зарегистрированы 77 пассажиров. На время ожидания вылета авиакомпания предоставит им услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, отметили в прокуратуре. Там же добавили, что в аэропорт выехал старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора, для пассажиров организована мобильная приемная. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.Позже в Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что вылет рейса № SBI-5034 в Новосибирск перенесен на 23.40 мск. Часть пассажиров разместились в гостинице, часть - вылетели в аэропорт назначения другим рейсом с пересадкой в Москве.

https://ria.ru/20240809/aeroflot-1965129674.html

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происшествия, самара, новосибирск, s7 airlines, курумоч (аэропорт)