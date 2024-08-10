Рейтинг@Mail.ru
Авиарейс Самара — Новосибирск отменили по технической причине - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 10.08.2024 (обновлено: 18:20 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/aviareys-1965392447.html
Авиарейс Самара — Новосибирск отменили по технической причине
Авиарейс Самара — Новосибирск отменили по технической причине - РИА Новости, 10.08.2024
Авиарейс Самара — Новосибирск отменили по технической причине
Авиарейс Самара - Новосибирск отменен по технической причине, пассажиров переоформят на следующий рейс, назначенный на 23.20 (22.20 мск), сообщила Приволжская... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T15:45
2024-08-10T18:20
происшествия
самара
новосибирск
s7 airlines
курумоч (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841569916_0:109:3003:1798_1920x0_80_0_0_8a44ec56e7111ecd5eb19d40862cd4c5.jpg
САМАРА, 10 авг - РИА Новости. Авиарейс Самара - Новосибирск отменен по технической причине, пассажиров переоформят на следующий рейс, назначенный на 23.20 (22.20 мск), сообщила Приволжская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 10 августа произошла отмена рейса № SBI-5032 сообщением Самара - Новосибирск (авиакомпания "S7") по технической причине. Авиакомпания производит переоформление пассажиров на рейс № SBI-5034, вылет которого запланирован в 23.20 (22.20 мск)", - говорится в сообщении надзорного ведомства. По данным онлайн-табло самарского аэропорта Курумоч, отмененный рейс был запланирован на 14.15 мск. Всего на авиарейс зарегистрированы 77 пассажиров. На время ожидания вылета авиакомпания предоставит им услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, отметили в прокуратуре. Там же добавили, что в аэропорт выехал старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора, для пассажиров организована мобильная приемная. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.Позже в Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что вылет рейса № SBI-5034 в Новосибирск перенесен на 23.40 мск. Часть пассажиров разместились в гостинице, часть - вылетели в аэропорт назначения другим рейсом с пересадкой в Москве.
https://ria.ru/20240809/aeroflot-1965129674.html
https://ria.ru/20240810/brazilija-1965326442.html
самара
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841569916_186:0:2855:2002_1920x0_80_0_0_a4098239215b79eb4ebc5702cfa9dba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самара, новосибирск, s7 airlines, курумоч (аэропорт)
Происшествия, Самара, Новосибирск, S7 Airlines, Курумоч (аэропорт)
Авиарейс Самара — Новосибирск отменили по технической причине

Прокуратура: рейс Самара — Новосибирск отменен по технической причине

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 10 авг - РИА Новости. Авиарейс Самара - Новосибирск отменен по технической причине, пассажиров переоформят на следующий рейс, назначенный на 23.20 (22.20 мск), сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
«
"По предварительным данным, 10 августа произошла отмена рейса № SBI-5032 сообщением Самара - Новосибирск (авиакомпания "S7") по технической причине. Авиакомпания производит переоформление пассажиров на рейс № SBI-5034, вылет которого запланирован в 23.20 (22.20 мск)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы в Таиланд из Екатеринбурга
9 августа, 11:03
По данным онлайн-табло самарского аэропорта Курумоч, отмененный рейс был запланирован на 14.15 мск.
Всего на авиарейс зарегистрированы 77 пассажиров. На время ожидания вылета авиакомпания предоставит им услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, отметили в прокуратуре.
Там же добавили, что в аэропорт выехал старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора, для пассажиров организована мобильная приемная. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.
Позже в Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что вылет рейса № SBI-5034 в Новосибирск перенесен на 23.40 мск. Часть пассажиров разместились в гостинице, часть - вылетели в аэропорт назначения другим рейсом с пересадкой в Москве.
Место крушения самолета в районе бразильского города Виньеду, штат Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
В Бразилии объявили траур в память о погибших в авиакатастрофе
Вчера, 03:17
 
ПроисшествияСамараНовосибирскS7 AirlinesКурумоч (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала