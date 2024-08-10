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"Остров мечты" в Москве прокомментировал остановку аттракциона - РИА Новости, 10.08.2024
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15:52 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/attraktsion-1965393253.html
"Остров мечты" в Москве прокомментировал остановку аттракциона
"Остров мечты" в Москве прокомментировал остановку аттракциона - РИА Новости, 10.08.2024
"Остров мечты" в Москве прокомментировал остановку аттракциона
Сотрудники парка развлечений "Остров мечты" в Москве действовали по инструкции в пятницу при высадке пассажиров аттракциона "Воздушный экспресс", гостям ничего... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T15:52
2024-08-10T15:52
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Сотрудники парка развлечений "Остров мечты" в Москве действовали по инструкции в пятницу при высадке пассажиров аттракциона "Воздушный экспресс", гостям ничего не угрожало, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка развлечений. Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в парке развлечений "Остров мечты" на аттракционе "Воздушный экспресс" застряли 11 человек с детьми. Один из вагончиков завис на рельсах высоко над полом. Посетителей спустили на пол спустя час после возникновения неполадок. "Относительно информации об остановке 9 августа аттракциона "Воздушный экспресс", хотим прокомментировать, что за 15 минут до закрытия парка (при последнем прокате) механизм аттракциона, по мере приближения к финальной точке маршрута монорельса, автоматически включает режим торможения до полной остановки, что фактически и наблюдали гости. Действия работников парка по высадке посетителей в момент торможения были обусловлены необходимостью выполнения регламентных мероприятий, предусмотренных инструкцией по безопасности", – рассказали в пресс-службе парка. В "Острове мечты" добавили, что гостям парка ничего не угрожало, а работники парка проявили бдительность. По словам пресс-службы, помощь МЧС не понадобилась, парк высадил посетителей своими силами.
https://ria.ru/20240703/attraktsion-1957228205.html
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
"Остров мечты" в Москве прокомментировал остановку аттракциона

"Остров мечты" в Москве об остановке аттракциона: гостям ничего не угрожало

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКрытый парк развлечений "Остров мечты" в Москве
Крытый парк развлечений Остров мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Крытый парк развлечений "Остров мечты" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Сотрудники парка развлечений "Остров мечты" в Москве действовали по инструкции в пятницу при высадке пассажиров аттракциона "Воздушный экспресс", гостям ничего не угрожало, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка развлечений.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в парке развлечений "Остров мечты" на аттракционе "Воздушный экспресс" застряли 11 человек с детьми. Один из вагончиков завис на рельсах высоко над полом. Посетителей спустили на пол спустя час после возникновения неполадок.
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"Относительно информации об остановке 9 августа аттракциона "Воздушный экспресс", хотим прокомментировать, что за 15 минут до закрытия парка (при последнем прокате) механизм аттракциона, по мере приближения к финальной точке маршрута монорельса, автоматически включает режим торможения до полной остановки, что фактически и наблюдали гости. Действия работников парка по высадке посетителей в момент торможения были обусловлены необходимостью выполнения регламентных мероприятий, предусмотренных инструкцией по безопасности", – рассказали в пресс-службе парка.
В "Острове мечты" добавили, что гостям парка ничего не угрожало, а работники парка проявили бдительность. По словам пресс-службы, помощь МЧС не понадобилась, парк высадил посетителей своими силами.
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