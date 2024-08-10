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В Белгородской области дрон атаковал пожарную машину
В Белгородской области дрон атаковал пожарную машину - РИА Новости, 10.08.2024
В Белгородской области дрон атаковал пожарную машину
Дрон-камикадзе атаковал пожарную машину в Белгородской области, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:56
2024-08-10T13:56
2024-08-10T13:56
происшествия
белгородская область
белгородский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал пожарную машину в Белгородской области, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Утром из-за попадания взрывоопасного предмета загорелся автомобиль в одном из населенных пунктов Белгородского района. Сотрудники МЧС России прибыли на место и оперативно ликвидировали возгорание. В тот момент, когда они уже собирались возвращаться в подразделение, произошла атака дрона-камикадзе на пожарный автомобиль", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет, сотрудники МЧС успели укрыться в безопасном месте.
https://ria.ru/20240113/postradavshie-1921211147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгородский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области дрон атаковал пожарную машину
МЧС: дрон-камикадзе атаковал пожарную машину под Белгородом, пострадавших нет