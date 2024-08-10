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В Белгородской области дрон атаковал пожарную машину - РИА Новости, 10.08.2024
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13:56 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/ataka-1965376314.html
В Белгородской области дрон атаковал пожарную машину
В Белгородской области дрон атаковал пожарную машину - РИА Новости, 10.08.2024
В Белгородской области дрон атаковал пожарную машину
Дрон-камикадзе атаковал пожарную машину в Белгородской области, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:56
2024-08-10T13:56
происшествия
белгородская область
белгородский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал пожарную машину в Белгородской области, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Утром из-за попадания взрывоопасного предмета загорелся автомобиль в одном из населенных пунктов Белгородского района. Сотрудники МЧС России прибыли на место и оперативно ликвидировали возгорание. В тот момент, когда они уже собирались возвращаться в подразделение, произошла атака дрона-камикадзе на пожарный автомобиль", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет, сотрудники МЧС успели укрыться в безопасном месте.
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белгородская область
белгородский район
россия
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происшествия, белгородская область, белгородский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области дрон атаковал пожарную машину

МЧС: дрон-камикадзе атаковал пожарную машину под Белгородом, пострадавших нет

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль пожарной охраны МЧС России в Белгородской области
Автомобиль пожарной охраны МЧС России в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал пожарную машину в Белгородской области, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
"Утром из-за попадания взрывоопасного предмета загорелся автомобиль в одном из населенных пунктов Белгородского района. Сотрудники МЧС России прибыли на место и оперативно ликвидировали возгорание. В тот момент, когда они уже собирались возвращаться в подразделение, произошла атака дрона-камикадзе на пожарный автомобиль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет, сотрудники МЧС успели укрыться в безопасном месте.
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ПроисшествияБелгородская областьБелгородский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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