https://ria.ru/20240810/ataka-1965376314.html

В Белгородской области дрон атаковал пожарную машину

В Белгородской области дрон атаковал пожарную машину - РИА Новости, 10.08.2024

В Белгородской области дрон атаковал пожарную машину

Дрон-камикадзе атаковал пожарную машину в Белгородской области, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T13:56

2024-08-10T13:56

2024-08-10T13:56

происшествия

белгородская область

белгородский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952224577_40:0:3681:2048_1920x0_80_0_0_8db1ba42338f32800d5f4678c8e046dc.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал пожарную машину в Белгородской области, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Утром из-за попадания взрывоопасного предмета загорелся автомобиль в одном из населенных пунктов Белгородского района. Сотрудники МЧС России прибыли на место и оперативно ликвидировали возгорание. В тот момент, когда они уже собирались возвращаться в подразделение, произошла атака дрона-камикадзе на пожарный автомобиль", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет, сотрудники МЧС успели укрыться в безопасном месте.

https://ria.ru/20240113/postradavshie-1921211147.html

белгородская область

белгородский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, белгородский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)