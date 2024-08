https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

За террористической атакой в Курской области стоят США

За террористической атакой в Курской области стоят США

Все популярные "военблогерские" диван-каналы, а также озабоченные граждане, которые, несмотря на настойчивые призывы официальных российских лиц не нагнетать и сохранять спокойствие, вольно или невольно (с этим разберемся) сразу с потрохами сдали Суджу, приговорили Курск и приготовились к победному маршу укротеррористов на Москву, сделали ровно то, что от них ожидали наши враги.Как всегда бывает в случае террористических актов (а прорыв ВСУ в Курскую область является классическим терактом, не имеющим объективных военных целей), после информационной паузы, наполненной шумом, невероятно экспертными комментариями, дикими домыслами и нужными картинками, в инфополе уже выводятся истинные намерения и требования их организаторов.Несмотря на то что сейчас западные СМИ неуклюже пытаются убедить аудиторию, что "действия Киева стали неожиданностью даже для США и других своих союзников", уже на основе общедоступной информации можно сделать вывод о том, что за террористической атакой на Курскую область стояли Соединенные Штаты, включая планирование, реализацию и талантливую информационную режиссуру.Не нужно быть диванблогером-миллионником, чтобы просто сопоставить вчерашние западные публикации, где синхронно появились комментарии от американских официальных лиц и заявления от представителей шайки Зеленского, которые повторяют друг друга не только слово в слово, но и буква в букву.Выждав нужное время, недопрезидент Украины Зеленский из каждого западного утюга сделал на закуску заявление со следующими пассажами: "Россия принесла войну на нашу землю и должна почувствовать последствия"; "Все могут увидеть, что украинская армия знает, как удивлять и как достигать результатов"; "Это продемонстрировано на поле боя, где наши солдаты противостоят превосходящим силам".Запомнили? Ключевые слова и мысли: последствия, виновата сама Россия, сюрприз, способность удивлять, может быть хуже.Далее после первого и второго пошла добавка — свой голосок подал советник офиса недопрезидента Украины Подоляк, который заявил: "Корнем каждой эскалации (включая Курск) является однозначная агрессия со стороны России, которая верит, что можно вторгнуться на Украину без последствий"; "Россия пожинает плоды своих действий".Ключевые слова и мысли: последствия, виновата сама Россия, может быть хуже.После компота поднесли десерт.Спикер Пентагона Сабрина Сингх на явно заготовленный вопрос о том, не приведет ли атака ВСУ на Курскую область к эскалации, заявила, что данная операция не является эскалацией, потому что снижение эскалации в руках президента России: "Если мы хотим снизить эскалацию, лучший путь для этого — принятие Путиным решения о выводе войск с Украины".Ключевые слова и мысли: последствия, виновата сама Россия, может быть хуже.И тонкой шоколадной глазурью через все западные публикации проходит режиссерская роль уже многим известного американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), который является сливным бачком глубинного государства США.В качестве пресс-секретаря Зеленского данный "институт" практически в каждой публикации дает один и тот же комментарий: "Значительный прогресс, который Украина сделала в течение трех дней (в Курской области), указывает, что украинские силы могут достигать оперативного успеха и сюрприза по всей границе с Россией".Ключевые слова и мысли все те же: сюрприз, способность удивлять, может быть хуже.Иными словами, мы наблюдаем тщательно подготовленные и скоординированные американцами террористическую и информационную атаки, и их организаторы и исполнители практически не скрывают, что США и Украина провели их в полностью синхронизированном тандеме.При этом Пентагон сообщил, что действия Украины в Курской области и использование там американского оружия не нарушают правила, по которым Вашингтон оказывает поддержку Киеву. Отвечая на вопрос о том, является ли Курская область регионом, в котором, по мнению США, Украина может использовать переданное Вашингтоном оружие, представитель Пентагона на голубом глазу заявила: "Да, это соответствует нашей политике".Одновременно с этим из Минобороны США поступила информация, что американские военные предоставляли, предоставляют и будут предоставлять Украине "необходимые разведывательные данные", включая операцию в Курской области, а также появились новости о проработке вопроса по предоставлению Киеву разрешения на удары дальнобойным высокоточным оружием вглубь территории России.Все вышесказанное говорит об одной простой вещи.Остающиеся у некоторых надежды на то, что у Киева и Вашингтона есть некие красные линии, которые они не перейдут, могут быть спокойно выкинуты на помойку.Главная цель американцев в террористической операции в Курской области — показать России, что они могут дать Киеву любой приказ, даже если он будет для него самоубийственным. Главное послание: Россия должна теперь понимать, что американцы руками украинцев готовы совершить любые злодеяния и преступления, а способ этого избежать — отступить и сдаться.Многие на нашей стороне думали, что мы воюем с обезумевшим террористическим украинским режимом, но теперь для всех должно быть очевидно, что главные террористы сидят не в Киеве и разговор с ними должен быть уже совершенно другим, возврата к переговорам в прежнем формате теперь не будет.Очевидно, что с уверенным продвижением наших войск на запад и неизбежным коллапсом украинской армии и самой укронацистской власти террористическая угроза со стороны США и Украины будет только нарастать, потому что это единственный вариант, где они могут в некоторых случаях нас опережать и причинять боль.В связи с этим нельзя не согласиться с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым, который в очередной раз смотрит в корень:"Есть и еще одно важное политическое и правовое последствие случившегося. С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше. Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха. И об этом теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов. Террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу. Пусть это осознают все, включая английских ублюдков: мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным".Пролившие кровь невинных людей в Курской области уже сейчас несут наказание: по сообщениям с мест, наши долбят террористов с утроенной силой, потери врага огромные, в Сумской области острый дефицит донорской крови, а дороги наполнены скорыми.Жалко ли нам их? Ответим сообщением одного из российских бойцов, проводящих сейчас зачистку у Суджи: "Враг будет не просто разбит, унижен и уничтожен, мы их всех убьем. Всех, до кого сможем дотянуться, а дотянемся мы до многих".

