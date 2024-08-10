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"Калашников" представил новое самоходное артиллерийское орудие "Лотос" - РИА Новости, 10.08.2024
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Новое оружие России
 
16:51 10.08.2024 (обновлено: 17:53 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/artorudie-1965401291.html
"Калашников" представил новое самоходное артиллерийское орудие "Лотос"
"Калашников" представил новое самоходное артиллерийское орудие "Лотос" - РИА Новости, 10.08.2024
"Калашников" представил новое самоходное артиллерийское орудие "Лотос"
Испытания самоходного артиллерийского орудия "Лотос" должны начаться в этом году, заявил президент концерна "Калашников" Алан Лушников, отвечая на вопрос РИА... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T16:51
2024-08-10T17:53
новое оружие россии
калашников (концерн)
россия
безопасность
технологии
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КУБИНКА, 10 авг — РИА Новости. Испытания самоходного артиллерийского орудия "Лотос" должны начаться в этом году, заявил президент концерна "Калашников" Алан Лушников, отвечая на вопрос РИА Новости."Выходим на испытания в этом году. ОКР были открыты, надо их завершить", — сказал он.Демонстрационный показ новейшего оружия концерна состоялся в субботу в парке "Патриот".Стодвадцатимиллиметровое самоходное артиллерийское орудие "Лотос", идущее на замены в артиллерийских подразделениях и частях Воздушно-десантных войск САО "Нона", разработал ЦНИИ точного машиностроения концерна "Калашников"."Лотос" в полтора раза превосходит САО "Нона-СМ" по дальности стрельбы штатными осколочно-фугасными снарядами, возимому боезапасу и характеристикам осколочно-фугасного снаряда.Орудие оснащено автоматизированной системой наведения, механизированной укладкой боеприпасов, упрощающей работу заряжающего, имеет значительно выше уровень броневой защиты расчета, круговое вращение башни обеспечивает ведение огня в диапазоне 360 градусов по горизонту. Также у "Лотоса" есть и другие преимущества по сравнению с орудием "Нона-СМ".
https://ria.ru/20240808/tanki-1964926822.html
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калашников (концерн), россия, безопасность, технологии
Новое оружие России, Калашников (концерн), Россия, Безопасность, Технологии
"Калашников" представил новое самоходное артиллерийское орудие "Лотос"

Лушников: испытания самоходного арторудия "Лотос" должны начаться в 2024 году

© Фото : АО "Концерн "Калашников"САО "Лотос"
САО Лотос - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
САО "Лотос". Архивное фото
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КУБИНКА, 10 авг — РИА Новости. Испытания самоходного артиллерийского орудия "Лотос" должны начаться в этом году, заявил президент концерна "Калашников" Алан Лушников, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Выходим на испытания в этом году. ОКР были открыты, надо их завершить", — сказал он.
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Российские военные получили партию танков с новой антидроновой защитой
8 августа, 14:17
Демонстрационный показ новейшего оружия концерна состоялся в субботу в парке "Патриот".
Стодвадцатимиллиметровое самоходное артиллерийское орудие "Лотос", идущее на замены в артиллерийских подразделениях и частях Воздушно-десантных войск САО "Нона", разработал ЦНИИ точного машиностроения концерна "Калашников".
"Лотос" в полтора раза превосходит САО "Нона-СМ" по дальности стрельбы штатными осколочно-фугасными снарядами, возимому боезапасу и характеристикам осколочно-фугасного снаряда.
Орудие оснащено автоматизированной системой наведения, механизированной укладкой боеприпасов, упрощающей работу заряжающего, имеет значительно выше уровень броневой защиты расчета, круговое вращение башни обеспечивает ведение огня в диапазоне 360 градусов по горизонту. Также у "Лотоса" есть и другие преимущества по сравнению с орудием "Нона-СМ".
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Новое оружие РоссииКалашников (концерн)РоссияБезопасностьТехнологии
 
 
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