https://ria.ru/20240810/artorudie-1965401291.html

"Калашников" представил новое самоходное артиллерийское орудие "Лотос"

"Калашников" представил новое самоходное артиллерийское орудие "Лотос" - РИА Новости, 10.08.2024

"Калашников" представил новое самоходное артиллерийское орудие "Лотос"

Испытания самоходного артиллерийского орудия "Лотос" должны начаться в этом году, заявил президент концерна "Калашников" Алан Лушников, отвечая на вопрос РИА... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T16:51

2024-08-10T16:51

2024-08-10T17:53

новое оружие россии

калашников (концерн)

россия

безопасность

технологии

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КУБИНКА, 10 авг — РИА Новости. Испытания самоходного артиллерийского орудия "Лотос" должны начаться в этом году, заявил президент концерна "Калашников" Алан Лушников, отвечая на вопрос РИА Новости."Выходим на испытания в этом году. ОКР были открыты, надо их завершить", — сказал он.Демонстрационный показ новейшего оружия концерна состоялся в субботу в парке "Патриот".Стодвадцатимиллиметровое самоходное артиллерийское орудие "Лотос", идущее на замены в артиллерийских подразделениях и частях Воздушно-десантных войск САО "Нона", разработал ЦНИИ точного машиностроения концерна "Калашников"."Лотос" в полтора раза превосходит САО "Нона-СМ" по дальности стрельбы штатными осколочно-фугасными снарядами, возимому боезапасу и характеристикам осколочно-фугасного снаряда.Орудие оснащено автоматизированной системой наведения, механизированной укладкой боеприпасов, упрощающей работу заряжающего, имеет значительно выше уровень броневой защиты расчета, круговое вращение башни обеспечивает ведение огня в диапазоне 360 градусов по горизонту. Также у "Лотоса" есть и другие преимущества по сравнению с орудием "Нона-СМ".

https://ria.ru/20240808/tanki-1964926822.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калашников (концерн), россия, безопасность, технологии