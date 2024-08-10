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Смертоносные знамения. Исследователи раскрыли зловещую тайну древности - РИА Новости, 10.08.2024
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17:21 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/arkeonews-1965405068.html
Смертоносные знамения. Исследователи раскрыли зловещую тайну древности
Смертоносные знамения. Исследователи раскрыли зловещую тайну древности - РИА Новости, 10.08.2024
Смертоносные знамения. Исследователи раскрыли зловещую тайну древности
Исследователи обнаружили смертоносные знамения в древних глиняных табличках времен Вавилонии, пишет портал Arkeonews. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T17:21
2024-08-10T17:21
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наука
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Исследователи обнаружили смертоносные знамения в древних глиняных табличках времен Вавилонии, пишет портал Arkeonews."Исследователи успешно расшифровали глиняные таблички с шумеро-аккадской клинописью, которые были обнаружены на территории современно Ирака. Находящиеся в Британском музее таблички были найдены в Ираке более чем век назад, а на них написаны одни из самых ранних знамений, связанных с лунными затмениями", — говорится в материале.Как указали в статье, несмотря на хорошее состояние четырех найденных табличек и читаемый на них текст, полностью перевести их было сложно из-за того, что они были написаны на древнем языке, но ученые смогли наконец-то сделать это.Автор материала отметил, что жители Вавилонии считали, что лунные затмения — нечто большее, чем просто красивым зрелищем. Они предупреждали о различных смертельных угрозах.Тем не менее, вавилонцы не давали этим знамениям диктовать их судьбу и устраивали различные защитные ритуалы, поскольку считали, что будущее можно изменить.
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ирак, британский музей, наука, великобритания
Ирак, Британский музей, Наука, Великобритания
Смертоносные знамения. Исследователи раскрыли зловещую тайну древности

Исследователи обнаружили смертоносные знамения в древних вавилонских табличках

© iStock.com / microgenАрхеологи работают на раскопе
Археологи работают на раскопе - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© iStock.com / microgen
Археологи работают на раскопе . Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Исследователи обнаружили смертоносные знамения в древних глиняных табличках времен Вавилонии, пишет портал Arkeonews.
«
"Исследователи успешно расшифровали глиняные таблички с шумеро-аккадской клинописью, которые были обнаружены на территории современно Ирака. Находящиеся в Британском музее таблички были найдены в Ираке более чем век назад, а на них написаны одни из самых ранних знамений, связанных с лунными затмениями", — говорится в материале.
Как указали в статье, несмотря на хорошее состояние четырех найденных табличек и читаемый на них текст, полностью перевести их было сложно из-за того, что они были написаны на древнем языке, но ученые смогли наконец-то сделать это.
Автор материала отметил, что жители Вавилонии считали, что лунные затмения — нечто большее, чем просто красивым зрелищем. Они предупреждали о различных смертельных угрозах.
Тем не менее, вавилонцы не давали этим знамениям диктовать их судьбу и устраивали различные защитные ритуалы, поскольку считали, что будущее можно изменить.
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