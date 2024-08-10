https://ria.ru/20240810/alaudinov-1965355894.html

Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области

Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области

Ситуация в Курской области максимально под контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости командующий спецназом "Ахмат", Герой России, замначальника главного... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T11:19

2024-08-10T11:19

2024-08-10T11:23

специальная военная операция на украине

курская область

россия

киев

апты алаудинов

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 авг – РИА Новости. Ситуация в Курской области максимально под контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости командующий спецназом "Ахмат", Герой России, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "В принципе, ситуация, я об этом говорю, достаточно-таки серьезная, противник зашел на нашу территорию тоже достаточно-таки много. Но если сказать правильно, она, в принципе, уже взята под контроль. Мы максимально уже контролируем ситуацию", - заявил Алаудинов. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Он отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240810/alaudinov-1965355571.html

https://ria.ru/20240810/oruzhie-1965355009.html

курская область

россия

киев

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Алаудинов: ситуация в Курской области максимально под контролем ВС РФ Ситуация в Курской области максимально под контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости Алаудинов. По его словам, подразделения ВС РФ при поддержке спецназа "Ахмат" зачистили и полностью контролируют Мартыновку под Суджей. ВС РФ уничтожили большое количество бронетехники и личного состава ВСУ. 2024-08-10T11:19 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, киев, апты алаудинов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность