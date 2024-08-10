https://ria.ru/20240810/alaudinov-1965355894.html
Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области
Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области
Ситуация в Курской области максимально под контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости командующий спецназом "Ахмат", Герой России, замначальника главного... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:19
2024-08-10T11:19
2024-08-10T11:23
специальная военная операция на украине
курская область
россия
киев
апты алаудинов
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 авг – РИА Новости. Ситуация в Курской области максимально под контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости командующий спецназом "Ахмат", Герой России, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "В принципе, ситуация, я об этом говорю, достаточно-таки серьезная, противник зашел на нашу территорию тоже достаточно-таки много. Но если сказать правильно, она, в принципе, уже взята под контроль. Мы максимально уже контролируем ситуацию", - заявил Алаудинов. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Он отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240810/alaudinov-1965355571.html
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Алаудинов: ситуация в Курской области максимально под контролем ВС РФ
Ситуация в Курской области максимально под контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости Алаудинов. По его словам, подразделения ВС РФ при поддержке спецназа "Ахмат" зачистили и полностью контролируют Мартыновку под Суджей. ВС РФ уничтожили большое количество бронетехники и личного состава ВСУ.
2024-08-10T11:19
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PT1M04S
РИА Новости
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курская область, россия, киев, апты алаудинов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Киев, Апты Алаудинов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области
Алаудинов: ситуация в Курской области находится под контролем российских сил