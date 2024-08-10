Алаудинов рассказал об уничтожении подразделений ВСУ в Курской области
Алаудинов рассказал об уничтожении подразделений ВСУ в Курской области
© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов. Архивное фото
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 авг – РИА Новости. Большое количество бронетехники и военнослужащих ВСУ уничтожено за несколько дней в Курской области, сообщил РИА Новости командующий спецназом "Ахмат", Герой России, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"На данный момент могу констатировать факт, что уже большое количество бронированной техники и личного состава за эти несколько дней действительно уничтожено, сожжено", - заявил Алаудинов.
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.