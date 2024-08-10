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Алаудинов рассказал об уничтожении подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 10.08.2024 (обновлено: 11:25 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/alaudinov-1965355571.html
Алаудинов рассказал об уничтожении подразделений ВСУ в Курской области
Алаудинов рассказал об уничтожении подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Алаудинов рассказал об уничтожении подразделений ВСУ в Курской области
Большое количество бронетехники и военнослужащих ВСУ уничтожено за несколько дней в Курской области, сообщил РИА Новости командующий спецназом "Ахмат", Герой... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:16
2024-08-10T11:25
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
апты алаудинов
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 авг – РИА Новости. Большое количество бронетехники и военнослужащих ВСУ уничтожено за несколько дней в Курской области, сообщил РИА Новости командующий спецназом "Ахмат", Герой России, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."На данный момент могу констатировать факт, что уже большое количество бронированной техники и личного состава за эти несколько дней действительно уничтожено, сожжено", - заявил Алаудинов.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240810/ukraina-1965342419.html
https://ria.ru/20240810/minoborony-1965335631.html
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курская область, безопасность, апты алаудинов, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Апты Алаудинов, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Алаудинов рассказал об уничтожении подразделений ВСУ в Курской области

Алаудинов рассказал об уничтожении подразделений ВСУ в Курской области

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 авг – РИА Новости. Большое количество бронетехники и военнослужащих ВСУ уничтожено за несколько дней в Курской области, сообщил РИА Новости командующий спецназом "Ахмат", Герой России, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"На данный момент могу констатировать факт, что уже большое количество бронированной техники и личного состава за эти несколько дней действительно уничтожено, сожжено", - заявил Алаудинов.
Уничтожение полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
СМИ: Запад одобрил атаку ВСУ на Курскую область
Вчера, 08:42
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Российский Су-34 наносит удар бомбами ОДАБ-500 по ВСУ в приграничье Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Су-34 ударил бомбами по объектам ВСУ в приграничном районе Курской области
Вчера, 07:02
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасностьАпты АлаудиновРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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