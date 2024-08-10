https://ria.ru/20240810/alaudinov-1965355571.html

Алаудинов рассказал об уничтожении подразделений ВСУ в Курской области

Алаудинов рассказал об уничтожении подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

Алаудинов рассказал об уничтожении подразделений ВСУ в Курской области

Большое количество бронетехники и военнослужащих ВСУ уничтожено за несколько дней в Курской области, сообщил РИА Новости командующий спецназом "Ахмат", Герой... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T11:16

2024-08-10T11:16

2024-08-10T11:25

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

апты алаудинов

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 авг – РИА Новости. Большое количество бронетехники и военнослужащих ВСУ уничтожено за несколько дней в Курской области, сообщил РИА Новости командующий спецназом "Ахмат", Герой России, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."На данный момент могу констатировать факт, что уже большое количество бронированной техники и личного состава за эти несколько дней действительно уничтожено, сожжено", - заявил Алаудинов.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240810/ukraina-1965342419.html

https://ria.ru/20240810/minoborony-1965335631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, безопасность, апты алаудинов, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины