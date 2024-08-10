https://ria.ru/20240810/aeroport-1965410882.html
В Турции открыли аэропорт стоимостью в 244,5 млн евро
В Турции открыли аэропорт стоимостью в 244,5 млн евро - РИА Новости, 10.08.2024
В Турции открыли аэропорт стоимостью в 244,5 млн евро
Международный аэропорт стоимостью 244,5 миллиона евро открыли в субботу на юго-востоке Турции, воздушная гавань занимает 800 гектаров, пишет государственное... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T18:23
2024-08-10T18:23
2024-08-10T18:23
турция
ближний восток
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576179_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_557c225a88d1ee0668858dbad9ca0732.jpg
АНКАРА, 10 авг – РИА Новости. Международный аэропорт стоимостью 244,5 миллиона евро открыли в субботу на юго-востоке Турции, воздушная гавань занимает 800 гектаров, пишет государственное агентство Anadolu. "Международный аэропорт Чукурова считается одной из самых важных инвестиций в авиацию в Турции. Построен по модели "строительство-эксплуатация-передача", стоимость проекта оценивается в 244,5 миллиона евро. Арендная плата за аэропорт за 25 лет составит 297 миллионов 100 тысяч евро. Воздушная гавань занимает 800 гектаров. Площадь терминала составляет 110 тысяч квадратных метров", -пишет издание. В аэропорту смогут приземляться и взлетать самые широкофюзеляжные пассажирские самолёты. Ожидается, что объем грузовых перевозок международного аэропорта Чукурова, который станет вторым по величине грузовым хабом Турции и воротами на Ближний Восток, в будущем будет удвоен.
https://ria.ru/20240705/turtsiya-1957570429.html
турция
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576179_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d56cb03a2527d4529639cf60b3dbcd65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, ближний восток, в мире
Турция, Ближний Восток, В мире
В Турции открыли аэропорт стоимостью в 244,5 млн евро
Anadolu: в Турции открыли международный аэропорт стоимостью 244,5 млн евро