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В Турции открыли аэропорт стоимостью в 244,5 млн евро - РИА Новости, 10.08.2024
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18:23 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/aeroport-1965410882.html
В Турции открыли аэропорт стоимостью в 244,5 млн евро
В Турции открыли аэропорт стоимостью в 244,5 млн евро - РИА Новости, 10.08.2024
В Турции открыли аэропорт стоимостью в 244,5 млн евро
Международный аэропорт стоимостью 244,5 миллиона евро открыли в субботу на юго-востоке Турции, воздушная гавань занимает 800 гектаров, пишет государственное... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T18:23
2024-08-10T18:23
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АНКАРА, 10 авг – РИА Новости. Международный аэропорт стоимостью 244,5 миллиона евро открыли в субботу на юго-востоке Турции, воздушная гавань занимает 800 гектаров, пишет государственное агентство Anadolu. "Международный аэропорт Чукурова считается одной из самых важных инвестиций в авиацию в Турции. Построен по модели "строительство-эксплуатация-передача", стоимость проекта оценивается в 244,5 миллиона евро. Арендная плата за аэропорт за 25 лет составит 297 миллионов 100 тысяч евро. Воздушная гавань занимает 800 гектаров. Площадь терминала составляет 110 тысяч квадратных метров", -пишет издание. В аэропорту смогут приземляться и взлетать самые широкофюзеляжные пассажирские самолёты. Ожидается, что объем грузовых перевозок международного аэропорта Чукурова, который станет вторым по величине грузовым хабом Турции и воротами на Ближний Восток, в будущем будет удвоен.
https://ria.ru/20240705/turtsiya-1957570429.html
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турция, ближний восток, в мире
Турция, Ближний Восток, В мире
В Турции открыли аэропорт стоимостью в 244,5 млн евро

Anadolu: в Турции открыли международный аэропорт стоимостью 244,5 млн евро

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 10 авг – РИА Новости. Международный аэропорт стоимостью 244,5 миллиона евро открыли в субботу на юго-востоке Турции, воздушная гавань занимает 800 гектаров, пишет государственное агентство Anadolu.
«
"Международный аэропорт Чукурова считается одной из самых важных инвестиций в авиацию в Турции. Построен по модели "строительство-эксплуатация-передача", стоимость проекта оценивается в 244,5 миллиона евро. Арендная плата за аэропорт за 25 лет составит 297 миллионов 100 тысяч евро. Воздушная гавань занимает 800 гектаров. Площадь терминала составляет 110 тысяч квадратных метров", -пишет издание.
В аэропорту смогут приземляться и взлетать самые широкофюзеляжные пассажирские самолёты.
Ожидается, что объем грузовых перевозок международного аэропорта Чукурова, который станет вторым по величине грузовым хабом Турции и воротами на Ближний Восток, в будущем будет удвоен.
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