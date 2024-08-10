https://ria.ru/20240810/aeroport-1965410882.html

В Турции открыли аэропорт стоимостью в 244,5 млн евро

В Турции открыли аэропорт стоимостью в 244,5 млн евро - РИА Новости, 10.08.2024

В Турции открыли аэропорт стоимостью в 244,5 млн евро

Международный аэропорт стоимостью 244,5 миллиона евро открыли в субботу на юго-востоке Турции, воздушная гавань занимает 800 гектаров, пишет государственное... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T18:23

2024-08-10T18:23

2024-08-10T18:23

турция

ближний восток

в мире

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АНКАРА, 10 авг – РИА Новости. Международный аэропорт стоимостью 244,5 миллиона евро открыли в субботу на юго-востоке Турции, воздушная гавань занимает 800 гектаров, пишет государственное агентство Anadolu. "Международный аэропорт Чукурова считается одной из самых важных инвестиций в авиацию в Турции. Построен по модели "строительство-эксплуатация-передача", стоимость проекта оценивается в 244,5 миллиона евро. Арендная плата за аэропорт за 25 лет составит 297 миллионов 100 тысяч евро. Воздушная гавань занимает 800 гектаров. Площадь терминала составляет 110 тысяч квадратных метров", -пишет издание. В аэропорту смогут приземляться и взлетать самые широкофюзеляжные пассажирские самолёты. Ожидается, что объем грузовых перевозок международного аэропорта Чукурова, который станет вторым по величине грузовым хабом Турции и воротами на Ближний Восток, в будущем будет удвоен.

https://ria.ru/20240705/turtsiya-1957570429.html

турция

ближний восток

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турция, ближний восток, в мире