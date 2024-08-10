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Администрация Льговского района Курской области работает в штатном режиме - РИА Новости, 10.08.2024
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19:10 10.08.2024 (обновлено: 19:18 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/administratsija-1965416659.html
Администрация Льговского района Курской области работает в штатном режиме
Администрация Льговского района Курской области работает в штатном режиме - РИА Новости, 10.08.2024
Администрация Льговского района Курской области работает в штатном режиме
Глава Льговского района Курской области Сергей Коростелев сообщил, что администрация района работает в штатном режиме, на территории действует большинство... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T19:10
2024-08-10T19:18
здоровье - общество
курская область
россия
льговский район
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Глава Льговского района Курской области Сергей Коростелев сообщил, что администрация района работает в штатном режиме, на территории действует большинство торговых точек. "Администрация Льговского района работает в штатном режиме. Большинство торговых точек работают", - написал Коростелев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он напомнил о введении на территории Курской области режима контртеррористической операции. "Администрация Льговского района совместно с межрайонной прокуратурой провела совещание по взаимодействию и согласованию со всеми оперативными службами Льговского района. А также в связи со сложной обстановкой был осуществлен вывоз жителей в другие районы", - добавил глава района. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240810/lgov-1965372282.html
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здоровье - общество, курская область, россия, льговский район, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Курская область, Россия, Льговский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины
Администрация Льговского района Курской области работает в штатном режиме

Глава Льговского района Курской области: администрация работает в штатном режиме

© Фото : пресс-служба главы Льговского района Курской областиАдминистрация Льговского района совместно с межрайонной прокуратурой провела совещание по взаимодействию и согласованию со всеми оперативными службами Льговского района. 10 августа 2024
Администрация Льговского района совместно с межрайонной прокуратурой провела совещание по взаимодействию и согласованию со всеми оперативными службами Льговского района. 10 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : пресс-служба главы Льговского района Курской области
Администрация Льговского района совместно с межрайонной прокуратурой провела совещание по взаимодействию и согласованию со всеми оперативными службами Льговского района. 10 августа 2024
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Глава Льговского района Курской области Сергей Коростелев сообщил, что администрация района работает в штатном режиме, на территории действует большинство торговых точек.
"Администрация Льговского района работает в штатном режиме. Большинство торговых точек работают", - написал Коростелев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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Он напомнил о введении на территории Курской области режима контртеррористической операции.
"Администрация Льговского района совместно с межрайонной прокуратурой провела совещание по взаимодействию и согласованию со всеми оперативными службами Льговского района. А также в связи со сложной обстановкой был осуществлен вывоз жителей в другие районы", - добавил глава района.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Здоровье - ОбществоКурская областьРоссияЛьговский районВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы Украины
 
 
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