https://ria.ru/20240810/administratsija-1965416659.html

Администрация Льговского района Курской области работает в штатном режиме

Администрация Льговского района Курской области работает в штатном режиме - РИА Новости, 10.08.2024

Администрация Льговского района Курской области работает в штатном режиме

Глава Льговского района Курской области Сергей Коростелев сообщил, что администрация района работает в штатном режиме, на территории действует большинство... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T19:10

2024-08-10T19:10

2024-08-10T19:18

здоровье - общество

курская область

россия

льговский район

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Глава Льговского района Курской области Сергей Коростелев сообщил, что администрация района работает в штатном режиме, на территории действует большинство торговых точек. "Администрация Льговского района работает в штатном режиме. Большинство торговых точек работают", - написал Коростелев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он напомнил о введении на территории Курской области режима контртеррористической операции. "Администрация Льговского района совместно с межрайонной прокуратурой провела совещание по взаимодействию и согласованию со всеми оперативными службами Льговского района. А также в связи со сложной обстановкой был осуществлен вывоз жителей в другие районы", - добавил глава района. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240810/lgov-1965372282.html

https://ria.ru/20240809/glava-1965135682.html

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льговский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, курская область, россия, льговский район, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины