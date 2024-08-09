https://ria.ru/20240809/zarplaty-1965185393.html

Зарплаты в сфере МСП Оренбургской области выросли на 67,5% за пять лет

Зарплаты в сфере МСП Оренбургской области выросли на 67,5% за пять лет - РИА Новости, 09.08.2024

Зарплаты в сфере МСП Оренбургской области выросли на 67,5% за пять лет

За пять лет заработные платы занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области увеличились на 67,5%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:06

2024-08-09T14:06

2024-08-09T14:06

оренбургская область

денис паслер

зарплата

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. За пять лет заработные платы занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области увеличились на 67,5%, сообщает пресс-служба регионального правительства. На сегодняшний день в структуре малого и среднего предпринимательства Оренбургской области задействовано 264,3 тысячи человек. Число занятых в сфере постоянно растет. Каждый год к работе в бизнесе подключаются около 10 тысяч жителей. Кроме того, в этой сфере отмечается рост средней заработной платы. Так, за пять лет она выросла на 67,5%: с 35,1 тысячи рублей в 2020 году до 58,8 тысячи рублей в 2024 году. "Рост числа занятых и уровня заработной платы достигается благодаря комплексному подходу к поддержке этой сферы. На каждом этапе есть реально работающие инструменты, которые помогают развиваться нашим предпринимателям. В результате оренбургский бизнес растет, становится более ответственным. В регионе действуют более 100 мер поддержки, которыми год от года пользуются все больше предпринимателей", - отметил губернатор региона Денис Паслер. По его словам, также увеличена капитализация Фондов поддержки предпринимателей и промышленности, число выданных льготных займов выросло в разы. Мероприятия по поддержке бизнеса реализуются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240801/zerno-1963531898.html

https://ria.ru/20240807/orenburg-1964669390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, зарплата