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Средняя зарплата в сфере строительства в Смоленской области выросла на 19% - РИА Новости, 09.08.2024
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Смоленская область
 
10:55 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/zarplata-1965124228.html
Средняя зарплата в сфере строительства в Смоленской области выросла на 19%
Средняя зарплата в сфере строительства в Смоленской области выросла на 19% - РИА Новости, 09.08.2024
Средняя зарплата в сфере строительства в Смоленской области выросла на 19%
Среднемесячная заработная плата в строительной отрасли в Смоленской области выросла на 19%, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T10:55
2024-08-09T10:55
смоленская область
жилье
василий анохин
строительство
зарплата
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Среднемесячная заработная плата в строительной отрасли в Смоленской области выросла на 19%, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. В преддверии Дня строителя в регионе подвели итоги работы по развитию стройкомплекса за первое полугодие 2024 года на заседании коллегии областного профильного министерства. Совместными усилиями бизнеса, отраслевого сообщества и правительства удалось достигнуть значимых результатов. "Объем выполненных работ по виду экономической деятельности "Строительство" вырос почти на 20% и составил 12,3 миллиарда рублей. На 19% повысилась среднемесячная заработная плата в отрасли. Почти на 70% - с 2,3 до 3,9 миллиарда рублей – увеличились налоговые поступления от строительных предприятий", - написал Анохин. Он добавил, что один из приоритетов регионального правительства – это комплексное развитие территорий (КРТ). В рамках 10 договоров КРТ вместе с застройщиками планируют возвести 370 тысяч квадратных метров жилья, обеспеченного всей необходимой инфраструктурой. "Кроме того, вместе с муниципальными властями и бизнесом впервые за несколько лет обеспечили строительство новых многоквартирных домов в целом ряде райцентров. Это очень важно, так как без комфортного жилья специалисты, особенно молодые, будут просто уезжать. А отток людей из территории лишает ее будущего", - подчеркнул губернатор. Глава Смоленской области отметил, что более 14 миллиардов рублей направлены на реализацию проектов по строительству социальных объектов. По его словам, это беспрецедентный объем средств для области. "Такой результат стал возможен благодаря поддержке нашего президента, правительства России, активному участию в федеральных проектах и программах, применению инструментов "инфраструктурного меню", - заявил Анохин. Он отметил, что регион успешно справляется с проблемой нехватки кадров. При этом созданный образовательно-производственный кластер стройкомплекса, совместные программы СмолГУ и МГСУ закроют в ближайшие годы потребности предприятий отрасли в специалистах. "Благодарю смоленских строителей и отраслевое сообщество за совместный труд и достигнутые результаты! Уверен, дальше нас ждут не менее масштабные задачи и проекты!" - резюмировал губернатор.
https://ria.ru/20240806/investitsii-1964464165.html
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жилье, василий анохин, строительство, зарплата
Смоленская область, Жилье, Василий Анохин, Строительство, Зарплата

Средняя зарплата в сфере строительства в Смоленской области выросла на 19%

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Среднемесячная заработная плата в строительной отрасли в Смоленской области выросла на 19%, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
В преддверии Дня строителя в регионе подвели итоги работы по развитию стройкомплекса за первое полугодие 2024 года на заседании коллегии областного профильного министерства. Совместными усилиями бизнеса, отраслевого сообщества и правительства удалось достигнуть значимых результатов.
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"Объем выполненных работ по виду экономической деятельности "Строительство" вырос почти на 20% и составил 12,3 миллиарда рублей. На 19% повысилась среднемесячная заработная плата в отрасли. Почти на 70% - с 2,3 до 3,9 миллиарда рублей – увеличились налоговые поступления от строительных предприятий", - написал Анохин.
Он добавил, что один из приоритетов регионального правительства – это комплексное развитие территорий (КРТ). В рамках 10 договоров КРТ вместе с застройщиками планируют возвести 370 тысяч квадратных метров жилья, обеспеченного всей необходимой инфраструктурой.
"Кроме того, вместе с муниципальными властями и бизнесом впервые за несколько лет обеспечили строительство новых многоквартирных домов в целом ряде райцентров. Это очень важно, так как без комфортного жилья специалисты, особенно молодые, будут просто уезжать. А отток людей из территории лишает ее будущего", - подчеркнул губернатор.
Глава Смоленской области отметил, что более 14 миллиардов рублей направлены на реализацию проектов по строительству социальных объектов. По его словам, это беспрецедентный объем средств для области.
"Такой результат стал возможен благодаря поддержке нашего президента, правительства России, активному участию в федеральных проектах и программах, применению инструментов "инфраструктурного меню", - заявил Анохин.
Он отметил, что регион успешно справляется с проблемой нехватки кадров. При этом созданный образовательно-производственный кластер стройкомплекса, совместные программы СмолГУ и МГСУ закроют в ближайшие годы потребности предприятий отрасли в специалистах.
"Благодарю смоленских строителей и отраслевое сообщество за совместный труд и достигнутые результаты! Уверен, дальше нас ждут не менее масштабные задачи и проекты!" - резюмировал губернатор.
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Смоленская областьЖильеВасилий АнохинСтроительствоЗарплата
 
 
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